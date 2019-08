Goslar

Bei einem Unfall mit drei Motorrädern in Goslar ist eine Frau gestorben. Die 32-Jährige sei beim Überholen mit ihrem Motorrad frontal in ein entgegenkommendes Motorrad geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide Fahrer stürzten daraufhin auf die Straße. Eine 51-Jährige konnte mit ihrem Motorrad nicht mehr ausweichen und überfuhr die 32-Jährige.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Frau und versuchten sie zu reanimieren. Sie starb an der Unfallstelle. Die anderen beiden Motorradfahrer wurden am Samstag bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke

Bei einem anderen Unfall in Belm im Landkreis Osnabrück hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 20-Jährige sei mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Wie es zu dem Unfall am Samstag kommen konnte, war zunächst unklar.

