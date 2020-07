Einbeck

Die historische Saline in Salzderhelden bei Einbeck existiert nicht mehr. Das Gebäude ist in der Nacht zu Sonnabend vollständig niedergebrannt. Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge mit 1,5 Millionen Euro beziffert. Das Holzgebäude im Landkreis Northeim habe gegen 23.10 am Freitagabend in Flammen gestanden, der Feuerschein und die Rauchsäule seien kilometerweit zu sehen gewesen sein, berichtete die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten wurden das Gebiet weiträumig geräumt. Mehr als 150 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren im Einsatz.

Der Bohrturm der Saline von 1757 diente zuletzt als Museum.

