Hildesheim

Dramatischer Unfall in Hildesheim: Ein 41-Jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen nach einer Kollision ums Leben gekommen. Er soll versucht haben, seinen Nebenbuhler von der Straße zu rammen. Der Hildesheimer war davon ausgegangen, dass es sich bei einem 26-Jährigen um den neuen Partner seiner Ex-Freundin handelte und war ihm von derer Wohnung aus in seinem Wagen gefolgt.

Während der Verfolgung stießen die beiden Fahrzeuge auf der Schützenallee in der Innenstadt zusammen. Das Auto des 26-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Autos.

Sturz in 20 Meter Tiefe

Den Unfallverursacher traf es deutlich schlimmer: Der 41-Jährige verlor die Kontrolle über sein Wagen, schleuderte über die Gegenfahrbahn und stürzte einen 20 Meter tiefen Hang hinunter. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte konnten den Schwerverletzten vor Ort reanimieren und brachten ihn in die Medizinische Hochschule Hannover. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Der 26-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus am Vormittag wieder verlassen. Die Schützenallee wurde zeitweise komplett gesperrt. Der Schaden an den Autos liegt im fünfstelligen Bereich.

Von RND/lni