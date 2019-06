Wolfsburg

Wegen Raupen des Eichenprozessionsspinners hat die Stadt Wolfsburg einen ursprünglich für Sonntag geplanten Staffel-Marathonlauf abgesagt. Im Stadtwald rund um den Start- und Zielort sei ein vermehrtes Auftreten der Tiere gemeldet worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Kontakt mit den Raupen oder auch nur vereinzelten Härchen könne zu Juckreiz, Bläschen und Ausschlägen führen. Auch seien Reizungen der Atemwege nicht ausgeschlossen. „Gerade beim schnellen Durchlaufen eines betroffenen Bereiches lassen sich gesundheitlichen Gefährdungen nicht ausschließen“, sagte die Sprecherin. „Vor allem für Kinder oder ältere Läufer sind die möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu groß.“ Bislang hatten sich knapp 100 Teilnehmer für den beliebten Lauf angemeldet, wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet.

Das in den Brennhaaren enthaltene Nesselgift kann auch Schwindel und Fieber verursachen, in Ausnahmefällen droht sogar ein lebensgefährlicher allergischer Schock. In Eichen ziehen ältere Raupen des Eichenprozessionsspinners in langen Kolonnen auf Nahrungssuche, daher hat der Nachtfalter seinen Namen.

Von RND/lni