Beckdorf

Zwei Geldbörsen mit fast 10 000 Euro hat ein ehrlicher Finder in Beckdorf (Kreis Stade) bei der Polizei und der Bank abgegeben. Ein 34 Jahre alter Mann hatte die Geldbörsen am Montag vor dem Abfahren auf dem Dach seines Autos abgelegt und dann dort vergessen, teilte die Polizei mit. Ein zufällig wenig später vorbeikommender 65-Jähriger fand sie auf der Straße und gab sie gleich ab. Der Besitzer konnte sein Geld so nach eineinhalb Stunden wieder in Empfang nehmen.

Von RND/dpa