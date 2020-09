Lübeck/Quickborn

Das Twitter-Video von einer E-Ladestation am Dieselaggregat in Lübeck wurde am Freitag von einer Nutzerin hochgeladen – und seitdem von mehreren Tausend Menschen angeschaut. Dazu kommen zahlreiche hämische Kommentare. „Elektroautos sauber mit Dieselgenerator aufladen. Daumen hoch; Merkt bestimmt keiner. . .so umweltfreundlich“, heißt es dort zum Beispiel.

Der Betreiber der Ladestation, die Schleswig-Holstein Netz AG aus Quickborn, bestätigt die Echtheit des Videos und erklärt auf Anfrage der „Lübecker Nachrichten“: „Auf dem Video ist zu sehen, dass die mobile Ladestation von SH Netz während eines Konzertes des Schleswig-Holstein Musik Festivals auf der Gollan Werft an ein Notstromaggregat angeschlossen ist. Dieses Video hat zu Recht zu Nachfragen und Verwirrung geführt, da die Station normalerweise von uns als eine Art mobiler Batterie eingesetzt wird und natürlich keinen Notstrombetrieb benötigt.“

SH Netz spricht von Versehen

Unternehmenssprecher Ove Struck erläutert, wie es dazu kam: „Es handelt sich hierbei um ein Versehen eines Dienstleisters des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Dieser hatte eigenständig seinen Auftrag, beim Konzert für Notstrom zu sorgen, sehr weit ausgelegt und die Ladestation mit angeschlossen, obwohl dies weder nötig noch beauftragt war.“

