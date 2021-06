Duderstadt

David Huse und Simon Eckermann sind seit fünf Jahren ein Paar, bauen ein Haus und wollen bald heiraten. Sie sind schwul, und damit enden die Unterschiede zu den meisten anderen Paaren in Duderstadt und überall. „Ich mache kein Geheimnis aus meinem Privatleben, aber ich posaune es auch nicht heraus“, sagt Eckermann dem Göttinger Tageblatt – ein Konzept, das im gern als konservativ abgestempelten Eichsfeld offenbar ziemlich gut funktioniert. Im Gespräch unterm Gartenpavillon erzählen die Verlobten vor allem von viel Selbstverständlichkeit, aber auch von Diskriminierungserfahrungen.

Mancher habe bei ländlichen Regionen direkt das Klischee vom Hinterwäldler vor Augen, weiß Huse, der aus Hannover zugezogen ist. Doch davon könne man in Duderstadt gar nicht sprechen, sagt er. „Wir leben hier ganz normal“, sagt sein Verlobter. „Normal“, das ist ein Wort, das im Gespräch häufiger fällt. In Huses und Eckermanns Fall bedeutet das: Der eine hat einen eigenen IT-Service, der andere hat den Malerbetrieb seines Vaters übernommen. Beide bauen ein Haus neben dem der (Schwieger-)Eltern.

„Iih, schwul!“

Hier hätten sie noch nie von jemandem einen dummen Spruch oder nur einen schrägen Blick geerntet, sagt Eckermann. Bei geschäftlichen Gesprächen, im Tratsch mit Nachbarn, bei Besprechungen mit den beteiligten Bauunternehmern – das sei immer alles ganz normal. Auf der Realschule habe er noch weit vor seinem Outing Sprüche geerntet und direkt danach auch noch ein paar, aber damit habe sich die Sache dann auch erledigt gehabt, erinnert sich Eckermann. Jetzt kennen ihn die Leute, und seine Sexualität spiele für die Menschen überhaupt keine Rolle.

Doch das ist offenbar nicht überall so: Ausgerechnet in den Städten, die ja gemeinhin als weltgewandt gepriesen werden, ist es bei einigen Menschen mit der Toleranz offenbar so eine Sache. Huse erinnert sich an seine erste echte Diskriminierungserfahrung: Die habe er in Göttingen erlebt, auf der Goethe-Allee. „Iih, schwul“, würde dann der Tenor der Sprüche lauten, sagt er. Auch in Hannover und Berlin habe er so etwas erlebt.

„Kannst du aufklären oder kriegst du aufs Maul?“

Woran machen denn Menschen fest, dass sie Männern gegenüberstehen, die Männer lieben? Das seien bei ihm Aussehen und Auftreten, schätzt Eckermann. Er kleide sich eben doch „immer ein bisschen anders“. Bei seinem Verlobten sei das anders, der sehe ja „ganz normal“ aus, aber dann bleibe eben noch das Händchen halten, wie das Paare eben so machen. Die Sprüche kämen dann meist von jungen Männern, sagt Huse. Die seien meist mit ihrer Clique unterwegs und würden ohne diese Clique wahrscheinlich überhaupt nichts sagen, mutmaßt er. Das sei aber auch eine Frage der Erziehung.

Eckermann sagt, dumme Sprüche würde er meist einfach überhören. Sein Verlobter sieht das differenzierter: Bei einem dummen Sprüche höre auch er weg, sagt er. Bei aggressivem Grundton seines Gegenübers heiße es: Aufpassen. „Man muss abwägen: Kannst du jetzt ein bisschen aufklären oder kriegst du aufs Maul?“, sagt Huse. Passiert ist ihm letzteres nie. Aber einige Male habe er dann eben doch gefragt: „Und was ändert das jetzt für dein Leben?“ Dann würden die meisten Sprüchklopfer ziemlich kleinlaut.

Nicht viel hilfreicher seien hingegen auch Kommentare wie: „Das finden wir ja klasse“, gibt Eckermann zu bedenken und fragt: „Warum sollen wir uns dafür feiern lassen, wer wir sind?“ Da ist sie wieder, die Frage der Normalität: Eckermann nennt seinen Kleidungsstil selbst „nicht ganz normal“ und meint damit: anders als der Stil der meisten Menschen. Das übergeordnete Ziel müsse aber sein, dass eben das „normal“ wird, findet er.

„Man sollte es nicht mehr feiern müssen, sich zu outen“

Aktionstage wie Christopher-Street-Days sollen solche Normalität herstellen. Eigentlich sind sie ein Großstadtphänomen, am Sonnabend steigt ein CSD im nahen Hann. Münden. Warum nicht, meint Huse. Dort wird dafür geworben, dass verschiedene Sexualitäten gleichermaßen normal sind. Dabei dürfe auch die eine oder andere doch sehr außergewöhnliche Vorliebe gezeigt werden, sagt Huse. Das gebe es bei „Heteros“ doch auch, nur würden die es nicht so ausleben. Vielleicht hätten queere Menschen Nachholbedarf, nachdem sie in der Vergangenheit meist nicht sie selbst sein durften.

Dadurch, dass queere Menschen zeigen, dass sie existieren, ohne damit die geringste Bedrohung für nicht-queere Menschen darzustellen, könne noch am ehesten Normalität hergestellt werden, hofft Eckermann. Seine Hoffnung: „Man sollte es nicht mehr feiern müssen, sich zu outen. Dass Menschen verschiedene Sexualitäten haben, sollte selbstverständlich sein.“ Es müsse doch furchtbar sein, sagt Eckermann, wenn zum Beispiel ein Fußballer, um zu tun, was er gut kann und gerne tut, einen Teil von sich verstecken müsse.

Eckermann und Huse verstecken sich nicht. Die großen CSD-Gänger sind sie aber auch nicht. Sie machen lieber anders Party: Im August soll Hochzeit gefeiert werden. Und das darf dann ruhig einerseits ganz normal werden und andererseits natürlich überhaupt nicht normal, findet Eckermann. Ist ja schließlich der schönste Tag im Leben.

Von Tammo Kohlwes