In Schleswig-Holstein dürfen alle Geschäfte im Einzelhandel ab Montag, 8. März, öffnen. Die anderen norddeutschen Bundesländer gehen andere Wege. In Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen werden vorerst nur Buchhandlungen und Blumenläden geöffnet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher warnt vor einem „Shopping-Tourismus“ über die Ländergrenzen. Wir vergleichen die Regelungen der Nord-Länder im Überblick:

Hamburger Bürgermeister warnt vor Einkaufsfahrten ins Umland

Hamburg: Buch- und Blumenläden sowie Gartencenter öffnen ab Montag, 8. März. Auch getrennte Gartenabteilungen in Baumärkten dürfen Kunden einlassen. Darüber hinaus darf der Einzelhandel in Hamburg nur einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach Terminvergabe im sogenannten „Click and meet“-Verfahren empfangen. Bürgermeister Tschentscher appellierte an die Hamburgerinnen und Hamburger, von Einkaufsfahrten ins Umland abzusehen.

Mecklenburg-Vorpommern könnte in einigen Gebieten mehr Läden öffnen

Mecklenburg-Vorpommern: Im Nordosten durften Gartenbaucenter schon am 1. März öffnen, ebenso wie in Schleswig-Holstein. Ab. 8. März dürfen Läden vom 8. März an für angemeldete Kunden wieder öffnen. Die Zahl der Zutrittsberechtigten ist abhängig von der Ladengröße. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 seien weitergehende Öffnungen auch ohne Anmeldungen möglich. Dies trifft derzeit bereits auf die Hansestadt Rostock sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische-Seenplatte zu.

Niedersachsen setzt auf das „Click-and-meet“-Verfahren im Einzelhandel

Niedersachsen: Zusätzlich zu den bereits geöffneten Blumengeschäften und Gartencentern darf der Einzelhandel für sogenannte Terminshopping-Angebote öffnen („click and meet“), allerdings begrenzt auf einen Kunden pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dabei sei eine vorherige Terminbuchung erforderlich.

Die Baumärkte sollen zunächst geschlossen bleiben. Über Modellprojekte für eine weitere Öffnung des Handels wird nachgedacht. Bei Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Beschränkungen soll die Infektionslage in den Landkreisen berücksichtigt werden. In Bereichen mit einem überregionalen Anziehungseffekt wie etwa im Handel soll dies aber nicht geschehen.

Schleswig-Holstein öffnet alle Läden – außer in Flensburg

Schleswig-Holstein: Die Schleswig-Holsteiner erhalten deutlich mehr Einkaufsmöglichkeiten. „Wir werden diesen Öffnungsschritt zum 8. März machen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Landtag. In Einzelhandelsgeschäften bis 800 Quadratmeter müssen pro Kunde 10 Quadratmeter und in größeren Läden 20 Quadratmeter Fläche je Kunde vorhanden sein. Ausgenommen ist davon wegen der weiter relativ hohen Infektionszahlen die Stadt Flensburg.

Von Lars Fetköter/Lübecker Nachrichten