Droht Niedersachsens Unternehmen eine Pleitewelle, Herr Müller?

Hannover

Im NP-Interview spricht Volker Müller, Geschäftsführer der Unternehmerverbände (UVN), über die Corona-Zäsur für die Wirtschaft, ob uns wirklich eine Pleitewelle droht und wie die Krise das Arbeiten von morgen verändern wird.

Herr Müller, es scheint, als hätten weite Teile der Wirtschaft die Corona-Krise besser überstanden als befürchtet. Wie ist das zu erklären?

Tatsächlich haben wir in den Branchen, die nicht von Schließungen betroffen waren, ein wenig Glück im Unglück, wenn man sich die Krisen der vergangenen 20 Jahre anschaut.

Das müssen Sie erklären.

Anfang 2000 haben die Unternehmen sehr unter einer schwachen Eigenkapitalausstattung gelitten. In der Finanzkrise ab 2007 war die Ausstattung schon besser. In den zehn Jahren danach ist die Eigenkapitalausstattung der mittelständischen Unternehmen deutlich besser geworden.

Im Klartext: Niedersachsens Unternehmen haben es verstanden, sich ein Finanzpolster für Krisen anzusparen.

Genau. Dadurch, dass es der Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren gut ging, hat Deutschland einen Überschuss erwirtschaftet. Der Staat gab also weniger Geld aus als er einnahm. Das hat es seit dem 2. Weltkrieg nur ein einziges Mal, nämlich 1969, gegeben. Das deutsche System hat uns vor einem noch tieferen Fall bewahrt.

Sie zielen auf die Kurzarbeit ab.

Zum einen auf die gute Finanzlage der Unternehmen, zum anderen, ja, die Kurzarbeit. Dieses System, das vor allem durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird, haben wir in der Finanzkrise zusammen mit der Politik noch einmal optimiert. Jetzt sorgt es dafür, dass wir viele Arbeitsplätze in der Krise erhalten können. Sie existiert so in keinem anderen Land.

Und doch sprechen viele Analysten von einer drohenden Pleitewelle.

Es ist schwer abzuschätzen. Ich erwarte einen neuen Aufschwung der Wirtschaft, der aber mit einem starken Anstieg von Insolvenzen begleitet wird. Das ist ein häufiges Bild in Nachkrisenzeiten. Dann, wenn investiert werden muss, geraten Unternehmen, die die Krise soeben überstanden haben, in Liquiditätsengpässe und können nicht länger bestehen.

Es gibt aber auch Prognosen, dass Deutschland im dritten Quartal 2021 bereits das Vorkrisenniveau erreichen könnte

Niemand kann so richtig abschätzen, wie sehr ein anziehender Markt vielleicht doch viele Pleiten verhindern wird. Das gilt außerordentlich für besonders hart getroffene Branchen, wie etwa Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Veranstaltungstechnik, Kongresse und Messen. Ich rechne dort mit deutlich erhöhten Zahlen von Insolvenzen. Es hätte aber noch viel schlimmer kommen können.

Große Teile der Wirtschaft haben in der Krise die Restrukturierung beschleunigt – Stichwort Digitalisierung, Arbeitszeitmodelle.

Diese Krise ist dramatisch. Es gab aber dennoch Effekte, die Beschleunigung gebracht haben. Wir würden in der öffentlichen Verwaltung das Thema Digitalisierung so schnell niemals voran bekommen. Jetzt haben wir eine Chance, die hoffentlich auch genutzt wird. Wir würden das Thema schnellere Genehmigungsverfahren niemals vorankriegen, jetzt haben wir die Chance – die hoffentlich auch genutzt wird. Ich habe einen derart tiefgreifenden Umbau in Unternehmen nie so schnell erlebt. Daraus hoffen wir nun, Kraft zu schöpfen. Wir müssen aber auch vorsichtig sein.

Wie meinen Sie das?

Schauen Sie sich an, welche Anfälligkeit die Digitalisierung im Sicherheitsbereich mit sich bringt. Wollen wir das so alles? Es ist unglaublich viel in Bewegung. Wo wir arbeiten und wie wir in Zukunft arbeiten. Um das klar zu betonen: Unser aktuell geltendes Arbeitszeitgesetz besteht seit den 1930er-Jahren. Es gab vor Corona nicht den Hauch einer Chance, dieses System zu reformieren. Wir brauchen deutlich mehr Flexibilität und keine neuen Erschwernisse wie Lieferkettengesetze.

Die Tui hat es vorgemacht, viele weitere Unternehmen folgen. Homeoffice…

Wir sollten bedenken, dass der Großteil der Arbeitsplätze nach wie vor Industrie- oder industrienahe Arbeitsplätze sind. Das Büro, wie wir es kennen, und die Konzepte werden sich weiter ändern. Die Unternehmen bieten einen Arbeitsplatz, wo die Leute zusammenkommen, um gemeinsame Projekte voranzubringen. Was viel mehr entscheidend sein wird, ist nicht das Homeoffice, sondern das mobile und flexible Arbeiten. Ich persönlich nehme die Schwächen für die Stärken der Mobilität gerne in Kauf.

In der Politik wird das Recht auf Homeoffice diskutiert.

Wie groß die bürokratischen Schranken durch den Gesetzgeber werden, wird sich noch zeigen. Ich warne davor: Wer etwa von einem Arbeitgeber erwartet, zwei Arbeitsplätze zu finanzieren, der schafft damit das Sterben dieser Flexibilität. Die Wahrheit ist: Nur ein Drittel der Arbeitsplätze sind überhaupt mobil- oder homeofficefähig. Das hat mich beruhigt.

Warum beruhigt?

Weil unsere Wirtschaft maßgeblich wie für keine andere Nation in Nordeuropa auf Industrie aufgebaut ist. Wenn mehr als ein Drittel zu Hause sitzen könnte, dann läuft etwas schief im Produktionsstandort Deutschland.

Schauen wir nach vorne. Was erwarten Sie nun von der Politik?

Was mich am meisten irritiert, ist, dass über Steuererhöhung und Corona-Abgaben gesprochen wird. Um das klar zu sagen: Der Staat hat in der Krise nur verteilt. Verdient worden ist das Geld in den zehn Jahren davor – durch die Unternehmen mit ihren Arbeitnehmern. Zu keinem Zeitpunkt haben jemals Steuererhöhungen dazu geführt, dass der Staat mehr Geld zur Verfügung hatte als er ausgegeben hat. Dafür sorgt einzig eine florierende Wirtschaft.

Was also sind Ihre Forderungen?

Erstens: Die Unternehmen müssen die Mittel haben, um zu investieren. Statt die Steuern also zu erhöhen, ist es sinnvoll, eine Steuerreform zu kreieren, die zu Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland führt. Nur so gelingt der Re-Start. Der Staat muss ferner aufhören, der Wirtschaft zu sagen, wie sie zu arbeiten hat.

Wie meinen Sie das?

Unternehmen haben Hygienekonzepte oder Lösungen für mobiles Arbeiten entwickelt. Das muss nicht vorgeschrieben werden. Wir brauchen zweitens mehr digitale Lösungen in der Verwaltung. Darauf sollte sich die Politik konzentrieren. Während die KfZ-Zulassungsstelle in Hannover wegen Coronafällen mehrfach geschlossen werden musste, haben wir in der Industrie Schichtsysteme optimiert und möglichst viel digitalisiert. Und, drittens, müssen wir die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Investitionen endlich geregelt bekommen. Wir müssen insgesamt schneller werden und Bürokratie abbauen. Wenn man auf Energiewende setzt, aber nicht einmal in der Lage ist, ein Genehmigungsverfahren eines Windrades rechtssicher aufzusetzen, dann läuft etwas falsch.

Gerade im Hinblick auf die großen Herausforderungen der Klimawende.

Eine Klimawende gegen die Wirtschaft ist zum Scheitern verurteilt. Mit der Wirtschaft haben wir eine Chance. Die Herausforderung bleibt: Zu glauben, man müsse den Staat mit mehr Einnahmen versorgen, schafft kein Vertrauen. Vielmehr muss der Wirtschaft ein flexibler Rahmen gesetzt werden, in dem sie erfolgreich im globalen Wettbewerb bestehen kann. Der Staat nimmt nur Geld ein, wenn die Wirtschaft Geld verdient.

Von Carsten Bergmann