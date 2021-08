Dritte Impfung für Ältere in Niedersachsen ab Oktober möglich

Hannover

Zunächst soll die dritte Impfung älteren Menschen angeboten werden, da bei ihnen die „Immunantwort reduziert“ sei, hieß es. Mobile Impfteams würden in allen Landkreisen in die Alten- und Pflegeheime geschickt. Andere ältere Menschen sollten in Arztpraxen geimpft werden.

Mit der Schließung der Impfzentren liege die „Hauptlast“ zur Durchführung der Corona-Auffrischungsimpfung bei den Arztpraxen, sagte Behrens. Die Auffrischungsimpfung geschehe im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassung der mRNA-Impfstoffe. Ein vorige Untersuchung der Immunantwort sei nicht notwendig, so die Ministerin. Impfstoff sei mittlerweile ausreichend vorhanden.

Von lni