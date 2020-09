In Winsen (Luhe) hat sich in der Nacht zu Dienstag offenbar ein Drama abgespielt: Ein 50-Jähriger soll erst seine Frau mit einem Messer zunächst schwer verletzt – und sich dann selbst tödliche Verletzungen zugefügt haben. Auch die 47-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.