Sie rollen auf stillgelegten Schienen durch die Landschaft: Draisinen sind ein touristisches Highlight in Niedersachsen - und auch in Corona-Zeiten ein erlaubter und gerne nachgefragter Spaß. Mal können nur zwei oder drei Leute auf so einem Gefährt durch die Gegend brausen, mal kann gleich ein ganzes Dutzend Menschen Platz nehmen.

Eine Draisine – was ist das eigentlich? Eine Draisine wird wie ein Fahrrad mit Pedalen angetrieben, sie läuft wie eine Eisenbahn auf Rädern auf alten Schienen. Das Treten ist nicht besonders anstrengend – einmal in Schwung gebracht, rollen viele Draisinen fast von allein. Je nach Verlauf der Strecke kann man aber auch ins Schwitzen geraten. Die meisten Betreiber bieten auch Rollstuhldraisinen mit zusätzlichem Handantrieb für Rollstuhlfahrer an.

Eine Auswahl beliebter Draisinen- Strecken in Niedersachsen

Ammerland: Auf dem stillgelegten Gleis im Ammerland zwischen Westerstede und Ocholt schnurren seit 2006 zwölf kleine Fahrraddraisinen und drei Clubdraisinen mit E-Antrieb für je 16 Personen hin und her. Mit dem „ Fahrrad auf Schienen“ können die Besucher die Landschaft aus ganz anderer Perspektive erleben. Zwei Mann treten in die Pedale, zwei sitzen auf der Bank und lassen sich fahren.

Auf der sieben Kilometer langen Strecke gibt es drei Stationen mit Rastplätzen zum Picknicken. Am Gleisende werden die Draisinen umgedreht und es geht wieder zurück zum Start. Derzeit dürfen mit den kleinen Draisinen vier Personen fahren, wenn alle aus einem Haushalt stammen. Und in den Clubdraisinen können in Corona-Zeiten maximal zehn statt sonst 16 Personen Platz nehmen, damit der Abstand gesichert ist, erklärt Inga Benavidez, die Geschäftsführerin der Touristik Westerstede. Vorbuchen ist sinnvoll: „Der beliebteste Tag ist der Samstag, das gesamte Wochenende ist aber immer gut gebucht“, sagt Benavidez. Familien, Kegelclubs und andere Vereine nutzen das Angebot gerne. Auch Mittagessen oder Kaffeetrinken auf der Draisine können gebucht werden.

Ein Schild mit der Aufschrift „Kalibahn“ weist auf das Gelände des Vereins Kalibahn Niedersachsen Riedel und die dort startenden Fahrten mit Draisinen hin. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kreis Celle: Begleitete Draisinenfahrten gibt es von Hänigsen nach Elwerath bei Celle. „Während der Fahrt geben wir den Gästen Informationen zum Bergbau, zur Erdölförderung und zu einer ehemaligen Munitionsanstalt aus dem Zweiten Weltkrieg und zur Industriegeschichte“, sagt Joachim Leiner, Vorsitzender des Vereins Kalibahn Niedersachsen Riedel, der die Draisinen betreibt. Die Strecke, auf der die Fahrzeuge rollen, steht unter Bergrecht, da die Schienen auf dem Gelände eines ehemaligen Kalibergwerkes liegen - dort fuhr einst eine Grubenanschlussbahn.

„Die Nachfrage ist riesig, wir haben rund 3000 Gäste im Laufe einer Saison von April bis Oktober“, berichtet Leiner. Der Verein bietet auch Catering an, etwa Grillen mit Produkten von regionalen Schlachtereien, wie der Vereinschef betont. Es gibt 24 Plätze auf Fahrraddraisinen, bis zu 16 Plätze auf zwei Handhebeldraisinen sowie 15 Plätze auf der Großdraisine Goliath. Auch eine Draisine für Rollstuhlfahrer gibt es. Da die Strecke durch ein Naturschutzgebiet höchsten Ranges führt, dürfen die Draisinen nur an drei Tagen in der Woche sowie am Wochenende fahren.

Hänigsen: Horst (l) und Jan, beide ehrenamtliche Mitarbeiter im Verein Kalibahn Niedersachsen Riedel, schieben eine Draisine auf ein Gleis der Kalibahn. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Elbtalaue: Picknicken im Wald oder ein Besuch am Elbstrand ist bei Draisinenfahrten zwischen Bleckede und Alt-Garge in der Nähe von Lüneburg möglich. Ein Verein betreibt die Draisinen dort seit 15 Jahren. Gebaut wurde die Strecke im Zweiten Weltkrieg für ein Kohlekraftwerk, damit die Kohle abtransportiert werden konnte. „Nach dem Krieg fuhr zunächst noch ein Schienenbus, doch Anfang der siebziger Jahre wurde die Strecke dicht gemacht“, erklärt Gunter Hartwig, Vorsitzende des Vereins IG Draisine Bleckede, der die Bahn heute betreibt. Die Strecke wuchs zu, bis sich der Verein gründete und mit den Draisinen startete.

Inzwischen gibt es elf Draisinen für je vier Personen auf der rund 17 Kilometer langen Strecke von Alt-Garge nach Bleckede und zurück. Mit einem Zwischenwagen können bis zu zwölf Personen mitfahren - diese Event-Draisine eignet sich für Familienfeiern, Betriebsausflüge und Vereinsfahrten. „Die Nachfrage ist sehr gut, wir haben vor allem an den Wochenenden viel Zulauf“, sagt Gunter Hartwig. Familien und Urlauber sind gerne gesehene Gäste, auch spontanes Buchen über die Homepage im Internet ist möglich. „Das ist für uns sehr wichtig, dass die Besucher die Fahrten online buchen können“, sagt der Vorsitzende.

Rinteln: Auch durch das Lippische Bergland von Rinteln bis ins Extertal nach Nordrhein-Westfalen rollen Draisinen – da die Strecke leicht bergauf geht, inzwischen sogar mit Elektromotor. Die 32 Fahrraddraisinen bieten Platz für jeweils vier Personen, auch ein behindertengerechtes Fahrzeug steht zur Verfügung. An der rund 18 Kilometer langen Strecke gibt es zehn, sagt Ricarda Mohr, Stadtmanagerin in Rinteln. „An den Haltepunkten können die Besucher picknicken, wandern, ins Restaurant oder ins Freibad gehen“, berichtet sie.

Auch spezielle Events gibt es, etwa Cocktail- und Abendfahrten oder Candle-Light-Fahrten für Paare - ausgestattet mit Decke, Kerzen, Sekt und Knabbereien sollen Pärchen einen romantischen Abend genießen. „Bei schönem Wetter sind wir meist ausgebucht – vor allem an den Wochenenden“, berichtet die Stadtmanagerin.

