Dorflehrerprämie: Eine realistische Lösung muss her

Hannover

Es klang zunächst zumindest nach einem Plan: Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) kündigte an, dem Lehrermangel auf dem Land mit einer Dorfprämie entgegenwirken zu wollen. Mit mehr Geld wollte er die Pädagogen von der Stadt in genau die Regionen locken, die unterversorgt sind.

Ein Schnellschuss, wie sich zeigt. Denn inzwischen meldet das Finanzministerium rechtliche Bedenken an. Offenbar verstößt das Extrageld gegen die allgemeinen Grundsätze des Berufsbeamtentums. Kein Wunder; nur den Lehrkräften eine Prämie zu zahlen, die sich für ein Leben auf dem Land entscheiden, wirkt nicht nur für Experten ungerecht. Vor allem, wenn die Lehrkräfte, die sich einst ohne eine Prämie gegen die Stadt entschieden haben, nicht von dem Extrageld profitieren. Das schafft nur unnötige Spannungen – und die gibt es aufgrund der ungleichen Bezahlung schon zur Genüge.

Dass Kultusminister Tonne mit dieser Nachricht so eilig vorpreschte, ohne den rechtlichen Rahmen genau abgesteckt zu haben, wird dem eigentlichen Problem nicht gerecht. Denn der Qualitätsunterschied zwischen Schulen auf dem Land und in der Stadt ist beachtlich und vor allem eines: ungerecht. Tonnes Ministerium sollte sich nun dringend dahinterklemmen, eine geeignete Lösung zu finden, die am Ende auch umsetzbar ist.

Von mANDY sARTI