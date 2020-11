Hannover

Egal, wer das Rennen um das Weiße Haus macht: Für Donald Trump hagelt es Kritik in Niedersachsen und in der Region Hannover. „Der Versuch von Donald Trump, die Auszählung zu stoppen, zielt darauf ab die amerikanische Demokratie zu sprengen. Das ist der Versuch eines Staatsstreichs“, sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler der NP.

Sven-Christian Kindler Quelle: dpa

Und er setzt noch einen drauf: „Dass ein rechtsradikaler und korrupter Oligarch wie Donald Trump so viele Stimmen bekommt, ist erschreckend. Die Propaganda von Trump mit hemmungslosen Lügen, gesellschaftlicher Spaltung in gut und böse, rassistischer Auf- und Abwertung, Personenkult und Aufrufen zur Gewalt wird noch weit über den Wahltag hinaus wirken. Diese Form der Propaganda kennen wir eigentlich nur von autokratischen und faschistischen Regimen.“ Doch Kindler ist sich sicher, dass demokratisch gesinnte Bürger und Institutionen sich dies nicht gefallen lassen.

Jagau und Onay zeigen Unverständnis

Auch die Spitzen in Region und Stadt sind entsetzt. „Was ist das für ein Demokratieverständnis, wenn man ein Ende der Auszählung will, nur weil man gerade vorn liegt“, fragt sich Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD). Und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) erinnert daran, dass Demokratie davon lebt, „dass Menschen miteinander sprechen und Kompromisse finden. Dafür braucht es einvernehmliche Regeln. In den USA scheint diese Gesprächskultur verloren zu gehen“.

Brodowy : „ Donald Trump ist kein Demokrat“

Doch es sind nicht nur Politiker, die hochgradig irritiert von dem US-Präsidenten sind. Hannovers Kabarettist Matthias Brodowy sieht eine Geisteshaltung des Präsidenten, die mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. „ Donald Trump ist kein Demokrat. Vor der Wahl hätte sich so eine Aussage nur auf die Parteizugehörigkeit bezogen, jetzt beschreibt sie seine Geisteshaltung“, sagt er.

Und Klaus-Peter Wolf, Bestsellerautor aus Norden (Ostfriesenkrimis), sagt der NP, dass so ein Mensch nie Macht bekommen dürfe: „Wenn ich die Geschichte erfunden hätte, glaube ich kaum, dass mein Verlag sie mir so abkaufen würde. Meine Lektorin sagt mir gern: es muss schlüssig sein. Wenn ich diesen Menschen mit seinen Allmachtsphantasien erlebe, kommt er mir vor wie eine wenig glaubhafte Comicfigur.“

Stefan Birkner Quelle: dpa

Für Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner hat die Wahl noch einmal deutlich gemacht, wie tief gespalten die USA seien. Das Land wieder zusammenzuführen, wäre seiner Meinung nach die wichtigste und größte Herausforderung für den neuen Präsidenten. Kein Verständnis hat er für den amtierendes Amtsinhaber: „Der Wunsch, schnell Klarheit über das Ergebnis zu bekommen, ist nachvollziehbar und legitim. Das Verhalten Trumps jedoch, sich vorzeitig zum Sieger zu erklären, ist hochgradig undemokratisch.“

„Grundregeln freier Wahlen wird persönlichen Machtwillen geopfert“

Das sieht seine Landtagskollegin von den Grünen genauso: In den USA seien jetzt die demokratischen Institutionen in den einzelnen Staaten und eine unabhängige Justiz gefordert, meint Julia Willie Hamburg. Sie bestürze es sehr, zu erleben, „wie ein US-Präsident die Grundregeln freier Wahlen in einer Demokratie seinem persönlichen Machtwillen opfert und trotzdem von vielen gewählt wird“. Denn für eine Demokratie gelte schließlich: „Jede Stimme zählt. Erst danach steht fest, wer die Wahl gewonnen hat.“

Adis Ahmetovic Quelle: Archiv

Das sagt auch Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, er findet, „dass die aktuelle politische Lage in den USA sehr beunruhigend und beispiellos ist. Die Aussagen Trumps, nicht alle Stimmen auszählen zu lassen und vor den Supreme Court ziehen zu wollen, sind höchst antidemokratisch“.

Adam Wolf, Piraten-Abgeordneter in Stadt und Region Hannover, hat „Angst um die Demokratie in diesem so gegensätzlichen und so wichtigen Land, in dem ich ja ein paar Jahre gelebt habe mit meiner Familie“. Noch vier Jahre „mit diesem Realitätsverbieger“ würden den USA und der ganzen Welt politischen und vor allem moralischen Schaden zufügen „und dieses Land zu einem politischen und sozialen Entwicklungsland degradieren!“

Bernd Lange in Sorge

Bernd Lange, Sozialdemokrat und Vorsitzender des wichtigen Handelsausschusses im Europäischen Parlament, meint, dass „das Amt Donald Trump Null gezähmt hat“. Man könne ja über Handelspolitik streiten, „aber dass er jetzt an die Grundfeste des Demokratie, das Wahlrecht herangeht, ist unfassbar und erfüllt mich mit Sorge“.

Von Petra Rückerl