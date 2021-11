Hannover

Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Körpflegeprodukte, Baustoffe, Wasch- und Reinigungsmittel – das Abwasser in Niedersachsen enthält häufig auch nach der Reinigung Schadstoffe. Für die Nutzung kommt es so nur nach weiteren, aufwendigen Reinigungsvorgängen infrage.

Das ist problematisch: Wasser ist immerhin eine wertvolle Ressource, die auch in Niedersachsen immer knapper wird. Die Europäische Union strebt deswegen eine Änderung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie an – zur Entfernung der Spurenstoffe. Doch wie kann das Wasser entsprechend gereinigt werden, damit es der Umwelt nicht schadet?

Wenn es nach Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung Hannover, geht, müssen Bund und Länder sich zunächst dringend auf entscheidende Schadstoffe verständigen. „Ohne klare Rahmenbedingungen drohen mitunter teure Fehlinvestitionen“, sagte er am Montag bei einer Anhörung im Umweltausschuss des Landtages. Er fordert zudem ein Gesamtkonzept für Niedersachsen, um Kosten zu sparen und die Umwelt aufgrund der Belastung durch den zusätzlichen Reinigungsschritt nicht unnötig zu schaden. Darüber hinaus könnten so gezielt geeignete Standorte gefunden und Investitionskosten gedeckelt werden.

Land will auf Pilotprojekte setzen

Ein Punkt, den Niedersachsen bisher offenbar vernachlässigt hat: In Deutschland wird derzeit nur in 30 kommunalen Kläranlagen auf die Eliminierung der Schadstoffe gesetzt. In 60 weiteren sollen in naher Zukunft entsprechende Verfahren etabliert werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD und CDU in Niedersachsen wollen derweil auf einzelne Pilotprojekte setzen. Doch auch dieser Plan scheint mit Schwierigkeiten verbunden zu sein. Die Stadtentwässerung Hannover könne sich beispielsweise nicht auf die Ausschreibung bewerben, kritisierte Matthias Görn.

Die Grünen sehen deswegen entsprechenden Handlungsbedarf und monieren den derzeitigen Kurs der Regierungsfraktionen. „Der bisherige Plan der GroKo für eine bessere Abwasserreinigung in Niedersachsen greift viel zu kurz. Reine Pilotprojekte für die vierte Reinigungsstufe helfen den Kläranlagenbetreibern nicht bei den eigentlich anstehenden Investitionsentscheidungen“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der Fraktion, Imke Byl.

Verursacher in die Pflicht nehmen

Sie forderte zudem, dass die Schadstoff-Verursachenden, also hauptsächlich Industriebetriebe, Arztpraxen und Krankenhäusern, bei der Kostenübernahme stärker in die Pflicht genommen werden und die Last nicht ausschließlich auf den Schultern der Bürgerinnen und Bürger verteilt werde.

Die SPD sieht das aber offenbar anders. Gerd Hujahn betonte, dass seine Partei an den Pilotprojekten festhalten wolle und eine flächendeckende Einführung weder ökologisch noch ökonomisch angemessen sei. Zudem stellte der Sozialdemokrat klar: „Effektiver als jede nachträgliche Reinigung bleibt es aber, die Verunreinigung des Abwassers von vorn herein zu minimieren.“

Von Mandy Sarti