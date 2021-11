Digitalisierung in der Schule: Philologen fordern Klarheit von Minister

Hannover

Lässt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Lehrkräfte im Land bei der Digitalisierung im Regen stehen? Diesen Vorwurf hat dem Minister nun der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz, in einem Offenen Brief gemacht.

Nach eigenen Angaben habe der niedersächsische Philologenchef mehrere Fragenkataloge zur Digitalisierung und zur Ausstattung der Lehrkräfte an das Kultusministerium geschickt. Brisant: Das erste Schreiben wurde bereits Ende Oktober vergangenen Jahres verschickt. Aber Antworten hat es darauf bislang keine gegeben.

Philologen üben scharfe Kritik an Kultusminister

In Anbetracht der aktuellen Situation sei es nachvollziehbar, wenn nicht alle Anfragen zeitnah beantwortet werden könnten, schreibt Audritz in seinem Brief: „Nicht nachvollziehbar ist es jedoch, wenn diese trotz mehrfacher Erinnerung gänzlich unbeantwortet bleiben, insbesondere wenn es sich um ein absolut vordringliches und für die weitere Gestaltung von Schule – auch und gerade in Zeiten der Pandemie – unabdingbares Anliegen handelt.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret gehe es um „wesentliche und zentrale Fragen der Umsetzung und Ausgestaltung der Ausstattung“, heißt es weiter. So sei die derzeitige Praxis, dass Lehrkräfte selber Leihverträge mit dem Schulträger schließen sollen, ein „unhaltbarer Zustand“, kritisiert der Vorsitzende. Es sei grundsätzlich Pflicht des Dienstherrn für die Ausstattung Sorge zu tragen, die Administration zu sichern und Lehrkräften nicht erweiterte Haftungsrisiken aufzubürden. Zudem fordert der Verband vom Kultusministerium eine „White List“ zu Apps und Programmen, die hinsichtlich des Datenschutzes ohne Bedenken genutzt werden können.

Problem nicht weiter aussitzen

Dass das System Schule in der Pandemie so gut wie möglich auch unter schwierigsten Bedingungen funktioniert habe, sei nach Ansicht von Philologenchef Audritz maßgeblich den Lehrkräften zu verdanken. Diese hätten „unter Einsatz vieler privater Mittel und hochengagiertem Verhalten“ das System am Laufen gehalten.

Audritz: „Umso nötiger ist es jetzt, die mangelhaften Rahmenbedingungen bei der Ausstattung mit digitalen Endgeräten durch eine zukunfts- und tragfähige Lösung seitens des Dienstherrn zu verbessern und hier für Sicherheit im Umgang mit der Ausstattung selbst sowie den nötigen Rahmenbedingungen zu sorgen.“ Das Problem weiter auszusitzen, sei keine Lösung.

Von Britta Lüers