Zusätzlich zum gelben Impfpass geht nun der lange geplante digitale Nachweis für Corona-Schutzimpfungen an den Start. In Niedersachsen wollen ihn einige Apotheken ab Montag anbieten.

Digitale Impfpässe in Niedersachsen ab Montag in Apotheken erhältlich

