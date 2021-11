Lübeck

Eigentlich sind es ja grundsolide Autos. Gegen den Mercedes E-Klasse 350 T Baujahr 2016 mit AdBlue-Technik und der Abgasnorm Euro 6, den der Lübecker IT-Fachmann Felix Domke bis voriges Jahr fuhr, war auf den ersten Blick nichts einzuwenden. Doch genau wie schon beim Skandal um VW-Dieselmodelle im Jahr 2015 lag auch bei dem Mercedes nahe, dass der Wagen auf der Straße offenbar deutliche höhere Stickstoff-Emissionen hatte als auf dem Teststand. „Nicht einmal im Stand funktionierte die Abgasreinigung vollumfänglich. Beim Fahren schaltete der Motor in den dreckigen Modus“, das weiß Domke heute sicher und bestätigt damit, wovon viele Kläger im Abgasskandal schon länger überzeugt sind.

Kläger haben Beweislast vor Gericht

Das Problem: Mercedes leugne, etwas Illegales getan zu haben. Und es sei schwer, dem Konzern das Gegenteil zu beweisen. Domke: „Natürlich hätte Mercedes längst seine Konstruktionsunterlagen auf den Tisch legen können, aber die Beweislast haben die Kläger.“

Das sind mittlerweile eine ganze Menge. Nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bis 2021 laut Spiegel-Recherchen insgesamt 34 Mercedes-Modelle wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen zurückgerufen hatte, gab es dem Magazin zufolge 10 000 Klagen auf Schadensersatz. Auch eine Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) wurde im Juli auf den Weg gebracht, wobei das Klageregister, in das sich Betroffene eintragen können, noch offen sei, wie Ronny Jahnke, Jurist beim VZBV, ausführt. „Wir müssen nicht nur beweisen, dass unzulässige Abschalteinrichtungen verwendet wurden, sondern auch, dass es mit der Absicht geschah, die Käufer zu schädigen.“ Bei VW habe der BGH diese Frage bejaht. Verschiedene Gutachter seien derzeit beschäftigt, die notwendigen Beweise zu erbringen.

US-Kanzlei beauftragte Domke

Die US-Anwaltskanzlei Milberg, die viele Kläger in England, den Niederlanden und Deutschland vertritt, beauftragte Domke, um der Schummel-Software der Daimler-Spezialisten auf die Spur zu kommen. Aus gutem Grund: Der Lübecker nämlich hatte schon 2015 Aufsehen erregt, als er bei seinem eigenen VW und dann 2016 bei einem Opel erfolgreich genau nachweisen konnte, wie die Trickserei mit den Abschaltanlagen funktionierte.

„Bei dem VW handelte es sich damals um meinen eigenen Sharan Baujahr 2012, den ich heute noch fahre“, erinnert er sich. „Klar war, dass der Diesel bei der Fahrt im Vergleich zum Teststand etwa ein Vielfaches an Schadstoffen in die Luft pustete. Aber wieso? Mich interessierte, wie das funktioniert.“ Er fand heraus, dass unter anderem Fahrdistanzen mit mathematischen Kurven des Testzyklus abgeglichen wurden und beispielsweise auch geprüft wurde, ob die Umgebungstemperatur noch mit der des Teststandes übereinstimmt. „Ab einem bestimmten Wert schaltete die Software auf dreckig.“ Schon ab Schrittgeschwindigkeit seien die auf dem Abgas-Prüfstand erzielten Werte nicht mehr einzuhalten gewesen. „So ein Auto überhaupt mal im sauberen Modus zu fahren, ist nahezu unmöglich“, musste Domke feststellen.

AdBlue tanken war lange ein Problem

Ein Jahr später wiederholte Domke den Test in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ bei einem Opel Zafira. „Wie mein Sharan, den ich heute noch fahre, hatte der schon SCR-Technik (Selective Catalytic Reduction) mit AdBlue. Der Wagen hätte damit in seinen Werten super sein können. Aber auch hier wurde bei der Fahrt abgeschaltet.“

Die AdBlue genannte wässrige Harnstofflösung, die zur Emissionsreduzierung verwendet wird, benötigt einen extra Tank und müsste eigentlich ständig nachgefüllt werden, erläutert Domke. „Dazu hätten die Tanks aber so groß sein müssen, dass kaum noch Platz im Kofferraum gewesen wäre. Außerdem wollte man den Fahrern das ständige AdBlue-Nachfüllen nicht zumuten.“ Anders als heute sei es auch an den Tankstellen anfangs nicht verfügbar gewesen.

Bei Dieselmotoren praktisch aller Marken seien daher die Werte manipuliert worden. „Die Hersteller hatten sich abgesprochen und bauten alle ähnliche AdBlue-Tankgrößen. Selbst konnte man sie schlecht nachfüllen, weil sie meist von anderen Bauteilen verdeckt waren. Sie wurden regelmäßig nur bei der Inspektion kontrolliert.“

Domkes Mängel-Studie hat 30 Seiten

Während der Fall VW aufgrund der Ermittlungen in den USA in die Schlagzeilen geriet, was einen erfolgreichen technischen Erneuerungsprozess in Gang setzte, bleiben andere Autoproduzenten zurückhaltend. Seit 2017 seien zumindest die VW-Modelle „sauber und viel besser“.

„Für meinen Sharan gab es eine Rückrufaktion und ein Softwareupdate, seither sind die Werte einigermaßen zufriedenstellend, jedenfalls deutlich besser als vorher.“ Für den Opel gab es ebenfalls ein Update, sagt Domke.

Bei dem Mercedes brauchte der Lübecker ein Jahr, um seine insgesamt 30-seitige Studie über die Software Ende 2020 fertigzustellen. Die Deutsche Umwelthilfe prüfte parallel die Abgaswerte des Mercedes-Modells, um Domkes Studie zu stützen. „Die Mess-Ergebnisse decken sich mit meinen Feststellungen.“

Inzwischen habe auch Mercedes – während die Studie noch lief – eine Rückruf-Aktion für die betroffenen Modelle durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass die insgesamt acht nachgewiesenen Mängel abgestellt wurden.

Die Hersteller betonen legales Handeln

Insgesamt sei die Haltung aller beteiligten Firmen im sogenannten Dieselgate-Skandal aber die, dass man nichts falsch gemacht habe, sagt Domke. Ein Softwareupdate sei das eine, führt der Fachmann aus, doch es gehe auch um Schadensersatz für Wertminderung oder den Rückkauf von Schummel-Fahrzeugen. „Das kann dann richtig teuer werden.“ So werde behauptet, erst jetzt sei es aufgrund neuer Erkenntnisse möglich, die Abgaswerte besser zu optimieren. Domke widerspricht: „Alle Bauteile, die dafür nötig sind, gab es 2010 schon. Man hat den Einsatz aus wirtschaftlichen Gründen bewusst verhindert.“

„Die Hersteller, einschließlich VW, stellen sich auf den Standpunkt, sie hätten im legalen Rahmen gehandelt und streiten sich immer noch vor Gericht.“ Beim Umgang mit den geschädigten Autobesitzern versuche man, den Schaden klein zu halten. „Die Anwaltskanzleien haben sich zusammengeschlossen, weil sie gemerkt haben, dass sie alleine keine Chance haben.“

Umwelthilfe spricht von Betrug

Für Axel Friedrich, der die Deutsche Umwelthilfe (DUH) berät, handelt es sich beim Verhalten der Autoindustrie um echten Betrug. Der Begriff Schummel-Software sei beschönigend, das Verhalten habe strafrechtliche Relevanz. „Es gibt keinen Hersteller, der nicht betroffen ist.“ Es laufe eine Klage der DUH gegen das Kraftfahrtbundesamt wegen rechtswidriger Zulassung. „Wenn wir Erfolg haben, bedeutet das, dass alle betroffenen Fahrzeuge verschiedener Marken keine Zulassung mehr haben und nur mit einem Hardware-Update zulassungsfähig nachgerüstet werden können.“ Das Gutachten von Domke überführe Daimler endgültig, davon ist Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, überzeugt. „Es geht um Profitmaximierung zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit der Stadtbewohner.“

„Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“

Laut dem Mönchengladbacher Rechtsanwalt Gerrit Hartung, der ebenfalls zahlreiche Diesel-Kläger vertritt, sei es aufgrund der von Domke gelieferten Erkenntnisse nun möglich, die Daimler AG „wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB haftbar zu machen und weitreichenden Schadenersatz zu erhalten“.

Daimler teilte auf Anfrage mit, die in dem Gutachten beschriebenen „Parametrierungen“ seien „bekannt“, aus Sicht des Konzerns seien diese „im Zusammenspiel und Gesamtkontext des hochkomplexen Emissionskontrollsystems nicht als unzulässige Abschalteinrichtungen zu bewerten“.

Bis heute versuche auch Mercedes, möglichst wenig Aufsehen zu erregen und habe sich mit der US-Umweltbehörde EPA auf einen Geldbetrag geeinigt, um laufende Verfahren zu beenden, merkt Domke an. In Europa aber seien Sammelklagen gegen Mercedes noch unentschieden. „Betroffen sind die Modellreihen 2015 bis 2017.“ Wie es bei neueren Modellen aussehe, könne er nicht sagen. „Die haben wir bislang nicht untersucht.“

Von Marcus Stöcklin/LN