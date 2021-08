Lübeck

Sommer, Sonne, Ostseestrand – jedes Jahr genießen Tausende Urlauber und Einheimische das Beach-Feeling in der Lübecker Bucht und eine frische Abkühlung im Meer.

Damit der Strandtag nicht mit einer bösen Überraschung endet, sollten Strand-Fans aber einige Dinge beachten – denn auch in der Ostsee lauern Gefahren, die nicht nur unangenehm, sondern im Extremfall auch tödlich sein können.

Vibrionen in der Ostsee: Bakterien können gefährlich werden

Ein Problem für Ostsee-Fans können Vibrionen sein: Die Bakterien vermehren sich kräftig, wenn sich Gewässer auf rund 20 Grad erwärmen. Vibrionen sind an der gesamten Ostseeküste bis in den baltischen Raum verbreitet. Auch nach einem Absinken der Ostseetemperatur unter 20 Grad können Vibrionen noch wochenlang vorkommen – besonders in Flachwasserbereichen.

Vibrionen können schwere Wundinfektionen auslösen, Symptome sind etwa starker lokaler Schmerz, Fieber und Schüttelfrost. Die Bakterien können für Menschen mit Immunschwäche sowie für Senioren problematisch sein – in Ostholstein hat sich jüngst eine Frau während eines Bades in der Ostsee mit Vibrionen infiziert und ist infolge der Infektion verstorben.

Viele Ostseebäder warnen vor die Vibrionen. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder offenen Wunden sollten dann am besten nicht ins Wasser gehen. Wenn man sich Sorgen über eine eventuelle Infektion mit Vibrionen nach einem Bad in der Ostsee macht, sollte sofort eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Im Ernstfall ist es wichtig, schnell Antibiotika zu bekommen.

Lübecker Bucht: Gefährliche Strömungen in der Ostsee

Eine weitere Gefahr in der Ostsee, die jedes Jahr einige Badegäste das Leben kostet: Strömungen. Wenn starker Ostwind auf die Lübecker Bucht trifft, entwickelt die Ostsee gefährliche Unter- und Seitenströmungen. Sie ziehen selbst guten Schwimmern schnell die Beine weg, treiben sie raus aufs Meer, sodass sie es nicht zurück an den Strand schaffen. Ein besonders gefährlicher Strandabschnitt in der Lübecker Bucht ist die sogenannte Kammer, der Strandabschnitt an der Ostseetherme in Scharbeutz – Schwimmer sollten hier besonders vorsichtig sein.

Besonders bei starkem Ostwind sollte man an der Lübecker Bucht vorsichtig sein, wenn man in die Ostsee geht. Quelle: Bernd Wüstneck

Auch wenn es schwer ist: Schwimmer sollten nicht in Panik verfallen, wenn sie von einer Strömung erwischt werden. Gegen die Strömung zu schwimmen ist selbst für die besten Schwimmer keine gute Idee. Besser ist es, seitlich aus der Strömung heraus zu schwimmen und sich bei Kontakt mit dem Boden zur Seite hin abzustoßen. Oder aber man schwimmt mit der Strömung – dann wird man vielleicht ein paar hundert Meter abgetrieben, aber man kann sich über Wasser halten und gerettet werden.

Glibbrig und unangenehm: Quallen in der Ostsee

Auch Quallen in der Ostsee verärgern immer wieder Badegäste. Wenn es sich um die nahezu transparenten Ohrenquallen handelt, besteht keine Gefahr. Unangenehmer sind die Feuerquallen. Die Nesseltiere kommen normalerweise in tieferen Wasserschichten vor und fangen dort mit ihren Tentakeln Kleinstlebewesen. Durchdringen die Pfeile der Nesseltiere die menschliche Haut, entstehen verbrennungsartige, schmerzhafte Verletzungen. Eine leichte Berührung reicht, um stark brennende Schmerzen zu verursachen. Juckreiz, Schwellungen und Blasenbildung können die Folge sein.

Die gelbe Haar- oder Nesselqualle wird aufgrund ihres Aussehens auch „Feuerqualle“ oder „Löwenmähne“ genannt. Quelle: Stefan Sauer

Nach einer Berührung mit einer Feuerqualle sollte man beispielsweise Sand auf den betroffenen Bereich streuen, antrocknen lassen und mit einer Plastikkarte vorsichtig abschaben. Auch Rasierschaum soll dafür geeignet sein. Auf keinen Fall sollte die betroffene Stelle mit Wasser oder Alkohol übergossen werden – das verschlimmert die Symptome.

Petermännchen und Neunauge: Diese Ostsee-Tiere können Schwimmern gefährlich werden

Eine weitere Gefahr in der Ostsee: Petermännchen. Sie sind nur 15 bis 20 Zentimeter groß und haben einen süßen Namen, trotzdem können sie für Menschen gefährlich werden. Petermännchen gehören zu den gefährlichsten Gifttieren in Europa, der Stich des Fisches ruft starke Schmerzen und Schwellungen hervor. Das Gift des Petermännchens kann sogar das Herz angreifen. Was helfen soll: Die gestochene Stelle in heißes Wasser halten, das Gift wird dadurch deaktiviert – und schnell einen Arzt rufen.

Gefahren in der Ostsee: Gruselig sieht das Neunauge aus. Mit ihren kreisrunden Zahnreihen raspeln sich Neunaugen durch die Haut ihrer Opfer.

Auch Neunaugen, die in Wirklichkeit nur zwei Augen haben und vom Aussterben bedroht sind, greifen hin und wieder Schwimmer an der Ostseeküste an. Die Tiere haben einen aalartigen Körper, ihr Maul ist mit Hornzähnen ausgestattet und sie haben mehrere Zahnreihen. Neunaugen heften sich mit einem Saugnapf an den Wirt, raspeln sich mit den Zähnen durch dessen Haut und ernährt sich von seinem Blut. Was man dagegen tun kann: Ein beherzter Griff und das glitschige Tier ist weg, übrig bleibt nur eine kleine Wunde – giftig sind Neunaugen glücklicherweise nicht.

Von Hannes Lintschnig/LN/RND