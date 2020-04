Die große Leere auf Langeoog: Trauminsel ohne Touristen

Langeoog

Wenn Wattführer Gerhard Siebels mit dem Fahrrad Richtung Meierei und Ostende fährt, rechts von ihm das Watt, links die saftigen Wiesen mit den ruhigen Galloway-Rindern darauf, dann sieht er: Nichts. Oder eher: niemanden. Er sieht die Schönheit dieser Natur, er sieht balzende und brütende Vögel, er kann in der Ferne auf die Windräder und auf das Festland schauen. Menschen sieht Gerhard Siebels, genannt „Ossi“, aber meist nicht. „Dafür kennt mich jede Möwe beim Vornamen“, sagt der Langeooger.

„Immer mal was zu klütern“

Dem 73-jährigen Siebels, der seit 20 Jahren Urlauber, Tagesausflügler und vor allem Schulklassen ins Watt führt, wird aber mittlerweile schon etwas langweilig. „Es gab ja zuerst im Schuppen und in der Wohnung genug zu klütern“, sagt er, was ostfriesisch für werkeln steht. „Aber man will ja nicht acht Stunden am Tag aufräumen und Bilder sortieren.“

Von Ostern bis Juni fallen ihm nun etwa 50 Watttouren weg. Da geht es nicht nur um den kleinen Zuverdienst zur Rente, „mir macht es Spaß, den jungen Leuten zu vermitteln, was die Natur für uns bedeutet“. Da schnackt er nämlich Klartext, und zwar so, dass auch ein gelangweilter Teenie ihn versteht. Dazu kommt: Eine Watttour sei um die drei Kilometer lang, um die 800 Meter gehe es durch Schlick zu Wattwürmern, Muscheln und anderem Getier, „das hält im Kopf und auch körperlich fit“.

Vögel erobern sich die Insel zurück

Manchmal trifft Wattführer Siebels am Vogelwärterhaus seinen Freund Hinrik Dollmann (67), den früheren Tourismusmanager der Insel. „Ich kenne es noch aus meiner frühesten Jugend, dass hier keine Gäste sind“, erzählt Dollman. „Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Vögel sich die Insel und sogar die Fahrradwege zurückerobern“, schwärmt er über die eigentlich scheuen Löffler, seltenen Küstenseeschwalben und schnatternden Grau- und Nonnengänse. Die sind zwar ohnehin auf der Insel geschützt, aber die Anwesenheit von fröhlich radelnden Männern, Frauen und Kindern sowie Kutschen mit trabenden Pferden vorn sind eben etwas anderes als völlige Stille.

Eigentlich mag Claudia Frech diese Stille. Die 49-jährige Powerfrau, die mit ihrem Mann Bernd (51) die Bistro-Weinhandlung „Weinperle“ im Herzen Langeoogs betreibt, dazu einen Alpaka-Laden am Schniederdamm gegenüber des Flugplatzes, die in der Sommersaison noch eine Alpaka-Herde auf den Wiesen versorgt und vier Kinder im Alter von zwölf bis 24 Jahren großgezogen hat, näht nun in stillen Stunden Mundschutzmasken für den Inselarzt. „Man kann ja nicht nur die Fenster durchputzen und Fahrrad fahren.“ Der Weinhandel hilft nun nicht nur, die finanziellen Einbußen einigermaßen zu überstehen. „Wir haben liebe Stammkunden auch auf dem Festland, für die wir Pakete packen und verschicken können“, sagt sie. „Dann ist man ja wenigstens beschäftigt.“

Was heute nicht getrunken wird, wird morgen nicht nachgeholt

Tochter Smilla (12) kann jetzt wie die Eltern ausschlafen, weil die Langeooger Realschule dicht ist. Freundinnen treffen ist drin, aber immer nur eine und das auf Abstand. Für ihre Eltern geht es auch um bares Geld. Die Läden sind zu, die Buchführung lohnt sich kaum bei Umsatzeinbußen von 50 Prozent im Monat, meint Claudia Frech. „Zu Ostern machen wir normalerweise 20 Prozent unseres Jahresumsatzes, auch das ist weg“. Draußen im gastronomischen Bereich der „Weinperle“ sitzen eben keine Menschen mehr, „das Glas Wein, das man heute nicht trinkt, trinkt man ja morgen nicht mehr“, weiß die gebürtige Stuttgarterin. Die Kosten bleiben. Die Pacht für die Läden werde weiterbezahlt, „die Verpächter brauchen ja auch die Einnahmen, die haben ja auch Familie“.

Wann es wieder losgeht, weiß auch die Powerfrau Frech nicht. Nur eines sei in diesen Tagen sicher: „Ich werde mich nie wieder über zu viele Menschen auf der Insel aufregen.“ Ihr fehlen nicht nur Touristen: Tochter Greta (16) ist für ein Schuljahr in Neuseeland „und dort genauso isoliert wie wir“, Tochter Fiona (22) musste in München gerade Kurzarbeit anmelden, darf nicht auf die Insel kommen und Sohn Niklas (24) in Stuttgart gehen die Fotoaufträge flöten. „Zwischen Hoffnungslosigkeit und Zuversicht“ schwankt Claudia Frech in Zeiten der Corona-Krise.

Solo-Selbstständig: Fast alle Einnahmen weggebrochen

Marlies Eggers, auf deren Dächern in der Nachbarschaft die Austernfischer wieder mal ordentlich Radau machen, genießt immerhin die „meditative Ruhe“. Die freischaffende Künstlerin und Fotojournalistin lebt seit 2015 auf der Insel, ihre Malkurse sind bei großen und kleinen Urlaubern beliebt. „70 Prozent meiner Einnahmen sind mir weggebrochen“, so die 62-Jährige. Bei der NBank hat sie einen Antrag auf Soforthilfe gestellt, auch beim Jobcenter musste sie sich online registrieren lassen. Aber diese Krise habe auch Gutes, „ich habe jetzt mehr Zeit für meine Kreativität“.

Sie dokumentiert fotografisch die Inselleere, sie malt intensive Bilder, sie beschäftigt sich mit inseleigenen Hilfsprojekten wie dem Nähen von Atemschutzmasken. „Zum Glück sind wir mit sehr viel Sonne gesegnet und ich kann raus. Auf der Insel haben wir wenigstens Meer und Weite, das ist ein Privileg“, sagt sie. Melkhorndüne, Vogelwetterhaus, Meierei, Flinthörn - dafür hätten viele Insulaner bisher kaum Zeit gehabt. Jetzt entdeckten viele ihre eigenen Insel, „jetzt verabreden wir uns zu zweit - mit Abstand - am Strand und können die Sonnenuntergänge genießen“. Die Insulaner „ünner sück, das kommt ja selten vor“, weiß sie.

Neue Bürgermeisterin vor gewaltigen Herausforderungen

Heike Horn ist nicht einmal seit sechs Monaten im Amt, seit November ist die 55-jährige parteilose Politikerin erst Bürgermeisterin von Langeoog. Sie hat mit vielen gerechnet, nicht mit einer solchen Katastrophe. „99 Prozent der Langeooger sind mehr oder weniger direkt vom Tourismus abhängig“, erzählt sie. „Das wird eine harte Zeit, manche trifft es weniger stark, andere hier werden um das nackte Überleben kämpfen müssen.“ Kämpfen muss auch Heike Horn.

Mit den Aufgaben, die ohnehin anstanden - und nun plus dem „Krisenmanagement Corona“ - käme das Rathaus schlicht an seine Kapazitäten. „Vorrangig wäre jetzt natürlich die Erfüllung des Entschuldungsvertrages mit dem Landkreis Wittmund gewesen.“ Unter anderem gehe es um „sieben Millionen Euro, die im Haushaltsplan eingestellt und in Teilen schon ausgegeben sind“, rechnet sie vor. Das alte Kur- und Wellnesscenter (KWC) müsse verkauft und das neue KWC fertiggestellt werden, „damit die Gäste die ganzen Angebote nutzen können“, sagt Horn. In der Hoffnung, dass es so schnell wie möglich wieder Gäste gibt.

Von Petra Rückerl