Die Zahl der Tabak-Abhängigen steigt in Niedersachsen stark an

Hannover

„Qualmst du noch? Ich hör auf!“ lautet das deutsche Motto des diesjährigen Weltnichtrauchertags am 31. Mai. Passend dazu hat die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) auf eine bedenkliche Entwicklung des missbräuchlichen Tabakkonsums hingewiesen. „Immer mehr Niedersachsen im Tabakrausch“, überschrieb sie ihre Mitteilung von Donnerstag.

Während die Zahl der Alltagsraucher laut KKH weiter sinke, sei der Anteil der Exzessiv-Konsumenten in Niedersachsen umso deutlicher angestiegen: 2019 wurden dort rund 7.100 KKH-Versicherte wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrauschs oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak behandelt – im Vergleich zu 2009 ist das ein Plus von rund 66 Prozent. Die Dunkelziffer dürfe weitaus höher sein, da die Daten nur ärztlich diagnostizierten Tabakmissbrauch erfasse.

Am kritischsten ist die Lage in Thüringen

Im Bundesländervergleich liege Niedersachsen trotz dieses deutlichen Anstiegs im unteren Mittelfeld. Am kritischsten sei die Lage laut KKH in Thüringen: Dort stieg der Anteil an in Behandlung befindlichen Exzessiv-Rauchern um rund 146 Prozent. Das geringste Plus verzeichnet die KKH hingegen mit 45 Prozent im Saarland. Angaben zur Frage, warum die Zahlen gestiegen sind, machte die KKH nicht.

Eine von der Krankenkasse beauftragte bundesweite Erhebung zum Raucherverhalten in der Corona-Krise hat darüber hinaus ergeben, dass 17 Prozent aller befragten Raucher seit der Pandemie häufiger zur Zigarette greifen. Nur drei Prozent hätten seitdem aufgehört.

Laut Umfrage, an der mehr als 1.000 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren beteiligt waren, konsumiert die große Mehrheit der Befragten Zigaretten (80 Prozent). Deutlich weniger greifen hingegen zur E-Zigarette (13 Prozent). Es folgen Zigarillos (6 Prozent), Cannabis, Marihuana oder Haschisch (4 Prozent) und Shisha (2 Prozent).

Von Christoph Hage