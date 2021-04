Die Nachfrage ist riesig: Viele buchen schon jetzt ihren Sommerurlaub an der Ostsee

Lübeck/Eckernförde

„Zurzeit sind wir fast ausgebucht“, sagt Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH. Die Zwischenbilanz nach neun Tagen Modellprojekt: Es läuft sehr gut. Insgesamt seien jetzt in der Nebensaison schon 19.000 Urlauber an die Schlei gekommen, gerechnet habe man zunächst mit 10.000. Am Projekt nehmen 700 Vermieter von Ferienwohnungen teil, 32 Agenturen, 22 Hotels und 30 Campingplätze. Unter den Besuchern seien insgesamt 9000 Camper.

Nur fünf positive Tests von Urlaubern

Alle Urlaubsgäste an der Schlei müssen nicht nur negativ getestet anreisen, sondern auch am dritten Tag des Urlaubs einen aktuellen Coronatest vorlegen. „Wir haben 9500 Testergebnisse, davon nur zehn positive – und davon waren die Hälfte Einheimische“, sagt Triphaus. Das sei eine erfreulich niedrige Rate von nur 0,1 Prozent. „Es kommen auch Gäste zu uns, die eigentlich nach Timmendorfer Strand wollten“, sagt Triphaus. „Es tut uns gut, wenn auch andere Regionen bald öffnen“, fügt er hinzu. Auch für Pfingsten und die Sommerferien gebe es schon eine hohe Nachfrage. Das Modellprojekt läuft aber nur vier Wochen. Triphaus: „Wir brauchen dringen eine Anschlussregelung.“

Auch in Büsum „Anfragen ohne Ende“

Der Kreis Nordfriesland und die Insel Sylt wollen ihr Modellprojekt am 1. Mai starten, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Im Nordseebad Büsum (Kreis Dithmarschen) geht es am 10. Mai los. „Anfragen gibt es schon ohne Ende“, sagt Olaf Raffel, Geschäftsführer des Tourismus Marketing-Service Büsum. „Die Betriebe, die mitmachen, brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass zu wenig Gäste kommen.“ Auffällig sei, dass viele der Urlauber zum ersten Mal nach Büsum kommen. „Im vergangenen Sommer hatten wir zehn Prozent neue Gäste hier, jetzt sind es sicher noch mehr“, sagt Raffel. Und auch für die Hauptsaison sei das Nordseebad schon zu 80 Prozent ausgebucht.

Lübecker Bucht in der Warteschleife

„Als bekannt wurde, dass die innere Lübecker Bucht Modellregion werden soll, hatten wir einen Anfragesturm von Gästen“, sagt André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Doch dann musste der Start des Modellprojektes zweimal verschoben werden. Aktuell wird die Entwicklung der Inzidenzwerte im Kreis Ostholstein genau beobachtet, die Teilnehmer hängen in der Warteschleife. Rosinski: „Wir hoffen, dass wir bald starten können, wir wollen hier modellhaft erproben, wie Tourismus in der Pandemie funktionieren kann.“

Unterkünfte an der Küste zu 80 Prozent ausgebucht

„Auch in der Lübecker Bucht liegen schon Sommerbuchungen vor, und es kommen stetig neue hinzu. Die Unterkünfte sind schon gut gebucht, es gibt aber noch Kapazitäten“, sagt Manuela Schütze von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash). Hier sei der begehrteste Zeitraum zurzeit Ende Juli / Anfang August. Für den ganzen Sommer sei die Region zu etwa 80 Prozent ausgebucht. „Der Zuspruch der Urlauber zu den Modellprojekten ist groß, und das Konzept im gegenwärtig geöffneten Modellprojekt Schleiregion und Eckernförde scheint sich zu bewähren“, erklärt Schütze, „das ist ermutigend.“

Minister erwartet „ordentliche Sommersaison“

Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz ist für den Sommer optimistisch: „Ich erwarte, dass wir eine ganz ordentliche touristische Saison schaffen werden“, sagt er. Insbesondere die Nord- und Ostsee würden davon profitieren, denn Fernreisen blieben schwierig. Er gehe davon aus, dass es Ende Juni eine ganze Anzahl von Geimpften geben werde. Außerdem habe man dann schon wertvolle Erfahrungen aus den Testregionen gesammelt. „Wir legen zurzeit den Grundstein für die Saison mit unseren Modellprojekten, indem wir ausprobieren, wie es mit Testkapazitäten und Hygiene- und Sicherheitskonzepten einen Urlaub zu Pandemiebedingungen gut und sicher geben kann“, sagt der Minister.

Sollten Urlauber jetzt buchen?

„Ich kann jedem empfehlen, jetzt für den Sommer zu buchen“, sagt auch der Dehoga-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz. Man sollte als Urlauber allerdings auf flexible Stornierungsbedingungen achten. Generell gilt: Sind touristische Übernachtungen wegen einer Pandemie verboten, muss ein Hotelier oder Vermieter von sich aus stornieren. Dann muss der Gast den Zimmerpreis nicht bezahlen. Ansonsten gelten die zwischen Vermieter und Gast vereinbarten Stornoregeln.

Einer Umfrage des Tourismusverbandes von Ende März zufolge lag der Vorbuchungsstand in Mecklenburg-Vorpommern für den Sommer bei etwa 60 Prozent. Generell gilt: Je stärker die Nachfrage und je knapper das Angebot, desto höher sind die Preise. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise gegenüber den Vorjahren laut Tourismusverband um durchschnittlich acht bis zehn Prozent. In diesem Jahr sei mit einer leichten Preisanpassung zu rechnen.

Von Christian Risch/pat/RND