Viele sprechen darüber, das Pastorenduo Maximilian Bode (29) und Christopher Schlicht (31) lebt es einfach: die Kirche der Zukunft. In der Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven halten sie ihre Gottesdienste in Jeans statt im Talar ab, stellen sie Sofas ins Gotteshaus, ist jeder auch in Jogginghose willkommen. Und dazu spielt eine Live-Band. Ergebnis? Die Kirche ist voll.