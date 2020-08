Oberhavel

Mittlerweile sind Stand Up Paddles auch in relativ günstiger Ausführung zu bekommen und die Technik ist schnell erlernt. Doch gilt es ein paar Regeln zu beachten, um das Stehpaddeln wirklich zu genießen und sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) gibt ein paar nützliche Tipps und Ratschläge für einen unbeschwerten Spaß auf dem Wasser.

1.Seien Sie nie allein unterwegs. Im Team können Sie sich gegenseitig absichern und aufeinander achten. Informieren Sie außerdem jemanden über die Tour und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rückkehr. So weiß man wenigstens ungefähr, wo sie unterwegs seid.

2.Informieren Sie sich vorab über Wetter, Wind, Wassertemperatur und vorherrschende Bedingungen im Wasser (Strömungen, Strudel und so weiter).

3.Sie sollten ein sicherer Schwimmer sein. Gerade bei Kindern gilt hier besondere Vorsicht.

4.Haben Sie immer eine Schwimmweste an, auch als geübter Schwimmer. Da sich ihr Körper schnell aufheizt, kann ein plötzlicher Sturz ins Wasser schnell zu Kreislaufproblemen führen.

5.Achten Sie auf ausreichend Sonnenschutz. Sonnencreme ist ein Muss, hilfreich sind auch Kopfbedeckung und UV-Shirt.

6.Sichern Sie ihr Bord mit einer Sicherungsleine (Leash), am besten mit Quick Release oder Panikverschluss. Auf dem Fluss die Leine möglichst nicht am Fuß befestigen, damit sie nicht in umgekippten Baumstämmen, Treibgut oder ähnlichem sich verfangen.

7.Markieren Sie ihr Bord. Falls sie es verlieren sollten und es gefunden wird, kann es so direkt identifiziert werden.

8.Fahre Sie nicht auf Schifffahrtswegen. Die Schiffe erzeugen mitunter starke Bugwellen und einen Sog. Zudem können große Schiffe nicht schnell bremsen oder auf Hindernisse reagieren, übersehen den Stand Up-Paddler dabei vielleicht.

9.Überschätzen Sie nicht ihre Kraft und fahren nicht zu weit raus. Schließlich müssen Sie noch den Rückweg zurücklegen.

10.Trinken sie keinen Alkohol vor und während des Paddelns.

11.Haben Sie immer ein Handy mit dabei (in einer wasserdichten Hülle), um im Notfall Hilfe holen zu können.

Von Knut Hagedorn