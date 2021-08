Hannover

Bund und Länder wollen künftig auf die drei-G-Regel setzen: geimpft, genesen und getestet. Entscheiden soll dabei der Inzidenzwert 35 sein. Für Niedersachsen bedeutet das einen weitestgehenden Verzicht auf den Stufenplan, erklärte Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei, am Mittwoch in Hannover.

„Wir arbeiten an einer komplett neuen Verordnung“, sagte er. Sie soll ab dem 25. August gelten. Der Grundsatz sei eine ganz neue Philosophie: Mehr als die Hälfte der Menschen in Niedersachsen sei vollständig geimpft. „Damit sind weitgehende Einschränkungen verfassungs- und infektionsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen.“

Konkret will die Landesregierung in der Verordnung weitestgehend auf Inzidenzen verzichten. Mit Ausnahme der 35-er-Grenze, ab der die drei-G-Regel gelten soll. Allgemeine Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und die Abstandsregel bleiben grundsätzlich bestehen. Jörg Mielke verwies dabei darauf, dass auch Geimpfte und Genesene Überträger des Virus sein könnten. Auch, wenn sich die Lage so deutlich entspannen soll, seien volle Stadien und Großveranstaltungen vorerst nicht denkbar. Für Bereiche mit besonderem Risiko soll es zudem Hygienekonzepte geben, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden. Darunter fallen beispielsweise Diskotheken. Zudem haben die Länder und Kommunen die Option, weitere Einschränkungen vorzunehmen.

Lockdown nur noch für Ungeimpfte?

Ziel von Bund und Ländern ist es, ein erneutes Runterfahren der Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindert. In dem Zusammenhang steht laut Jörg Mielke fest: „Für vollständig Geimpfte und Genesene wird es einen Lockdown nicht mehr geben.“ Beraten werde nun darüber, welche weiteren Beschränkungen bei steigenden Fallzahlen infrage kommen. Konkrete Pläne für eine zwei-G-Regel gebe es aber noch nicht. „Das ist nur im Worst Case denkbar. Dafür müsste die Lage aber auch sehr ernst sein“, machte der Chef der Staatskanzlei deutlich.

Für die Beschränkungen soll künftig nicht mehr nur der Inzidenzwert alleine gelten. Niedersachsen arbeitet derzeit an einer Formel, die neben der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnenden auch die Belegung der Krankenhäuser abbilden soll. Deutschlandweit kursieren verschiedene Modelle. Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf kein konkretes Vorgehen verständigen können. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte daran bereits nach der Konferenz Kritik. „Ich bedauere es sehr, dass es keine gemeinsame Verständigung auf neue Parameter zur Lagebewertung gibt, die neben der Inzidenz auch den Impffortschritt und die Intensivbettenbelegung stärker berücksichtigen. Niedersachsen hält dies für geboten und hat das auch in einer Protokollnotiz zum Beschluss klar zum Ausdruck gebracht.“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte ebenfalls: „Trotz der steigenden Impfquote gilt es aus meiner Sicht weiterhin, den Inzidenzwert als umfassenden Risikowert weiterzuentwickeln.“ Er zeigte sich zudem überzeugt von der drei-G-Regel und den damit einhergehenden kostenpflichtigen Tests für Ungeimpfte ab dem 11. Oktober: „Wer sich bewusst nicht impfen lässt, wird künftig mit Einschränkungen bei Veranstaltungen gerade im Innenbereichen rechnen müssen.“

FDP kritisiert fehlende Einigung zu neuem Gefahrenwert

FDP-Chef Stefan Birkner ist derweil wenig überzeugt von den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz. Gerade die Tatsache, dass es zu keiner konkreten Festlegung auf neue Parameter für die Bewertung der Gefahrenlage gekommen sei, stößt ihm bitter auf: „Es gibt viele Vorschläge und dennoch versagt die Ministerpräsidentenkonferenz dabei, sich auf neue Bewertungen zu einigen.“ Er erwarte, dass Stephan Weil zeitnah eine eigene Formel für das Land vorlege. Zudem forderte er, dass der Bundestag die „Epidemische Lage von nationaler Tragweite“ nicht erneut verlängere, die Rechtssetzung müsse angesichts des Handlungsbedarfs zurück in die Parlamente.

Von Mandy Sarti