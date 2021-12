Diakonie-Chef fordert Kampagne für soziale Berufe

Hannover

Der niedersächsische Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke hält eine groß angelegte Kampagne für nötig, um junge Menschen für soziale Berufe zu gewinnen. Nicht nur in der Pflege, sondern beispielsweise auch in Kindertagesstätten sei der Personalmangel groß: „Wir müssen deutlich machen, was diese Berufe attraktiv macht.“

Lenke begrüßte, dass die neue Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt hat, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Dabei könne es nicht allein um Geld gehen, auch wenn ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag zwingend notwendig sei. „Nötig sind Rahmenbedingungen wie verlässliche Dienstpläne und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es braucht mehr Menschen in diesem Bereich!“

Einmalbonus für Pflegekräfte nicht „zielführend“

Den geplanten erneuten Einmalbonus für Pflegekräfte, die in der Corona-Pandemie besonders beansprucht sind, hält Lenke dagegen nicht für zielführend. Es stelle sich dabei zudem wieder die Frage, wer genau dieses Geld eigentlich erhalten solle, sagte er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pflegeberuf verdiene insgesamt eine größere gesellschaftliche Anerkennung. So sei in Deutschland zum Beispiel in Kliniken die Arbeitseinteilung zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Pflegekräften noch stark hierarchisch organisiert. „In anderen Ländern gibt es dagegen multiprofessionelle Behandlungsteams aus Pflege, Medizin und Physiotherapie.“

Von epd