Peine

Mandy Julie Hoffmann aus Stederdorf ( Peine) ist wohl die jüngste Schülerin, die in diesem Jahr ihr Abitur in Deutschland mit 1,0 abgeschlossen hat. Nach nur neun Schuljahren hat die 14-Jährige jetzt an der Braunschweiger Christophorusschule ihren Abschluss gemacht.

Wie die Peiner Allgemeine Zeitung berichtet, fiel ihre Wissbegierde schon früh auf. Im Alter von sieben Jahren wurde ihre Hochbegabung bestätigt: IQ 142. Mit neun Jahren wechselte sie auf das Gymnasium des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) Braunschweig – und übersprang auf dem Weg zum Abitur zwei weitere Klassen.

„Im Grunde bin ich echt faul.“

„Die anderen Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer und Lehrerinnen haben mich wie jeden anderen auch behandelt. Bis vor kurzem wussten manche Lehrer nicht, wie alt ich wirklich bin“, erzählt die Schülerin. Sie selbst sagt von sich: „Im Grunde bin ich echt faul und versuche immer mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen.“

Im Herbst wird Mandy Hoffmann ein Mathematik- und ein Chemiestudium an der TU Braunschweig beginnen.

Von RND/PAZ