Leipzig

Die Vorstellungen vom Traumhaus weichen in Ost und West auch 30 Jahre nach der Deutschen Einheit voneinander ab. Das hat viel mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tun. Aber nicht nur.

Da man im Westen mehr verdient und mehr Eigenkapital einbringen kann, ist auch das Budget für das Traumhaus größer. Es liegt mit durchschnittlich 519 990 Euro deutlich über dem im Osten (474 000 Euro).

Fünf Zimmer im Westen, 4,5 im Osten – aber ohne Keller

Das Traumhaus im Westen muss aktuell fünf Zimmer haben bei einer Fläche von 135 Quadratmetern. Im Osten wünscht man sich 4,5 Zimmer auf 127,5 Quadratmeter im Mittel. Das hat eine Auswertung von Immoscout24 ergeben. Dabei hat das Portal die Daten von 55 000 Bauwilligen untersucht.

Bei der Wahl des Baustils bevorzugen 35 Prozent in den westlichen Ländern die Stadtvilla, im Osten wollen genau so viele lieber ein Einfamilienhaus im Bungalow-Stil. Bei letzterem liegen alle Wohnräume ebenerdig. Der Grundriss-Gestaltung sind keine Grenzen auferlegt. Die Stadtvilla hat üblicherweise zwei Etagen und zeichnet sich durch große Räume und offene Wohnwelten mit vielen Fenstern aus. Nur 29 Prozent wollen von den Bauwilligen in Ostdeutschland einen Keller, im Westen sind es immerhin 44 Prozent.

„Grundsätzlich kann man auch preiswert gut bauen“

Welche Form das Dach haben soll, welche Materialien verbaut werden, das hängt von regionalen Besonderheiten ab. „Und von individuellen Wünschen und Möglichkeiten der Hausbauer“, meint Kai Schott vom Leipziger Architekturbüro Mann & Schott. Es gebe auch im Osten Kunden mit so viel Geld, dass sie sich neben Villa und beheiztem Pool noch eine Garage in der Größe eines Einfamilienhauses für die Oldtimer-Sammlung stellen. Grundsätzlich, so der Architekt, könne man aber auch preiswert gut bauen. „Ein Gespür für Proportionen vorausgesetzt.“

Der Baustil Stadtvilla zeichnet sich durch zwei Etagen aus und wird von 35 Prozent der Häuslebauer im Westen bevorzugt. Dieses Haus steht in Borna. Quelle: BayWa AG

Wichtig in diesem Zusammenhang sei immer der Grundstückspreis. München ist mit 1750 Euro pro Quadratmeter (qm) in mittleren Lagen und 2500 Euro/qm in guten der Ausreißer nach oben, wie das Portal Vergleich.de ermittelt hat. Für Leipzig und Dresden werden in derselben Untersuchung 180 bis 250 Euro/qm angegeben.

500 Euro für den Quadratmeter sind keine Seltenheit mehr

Architekt Schott hält das für überholt. „Für ein erschlossenes Grundstück in guter Lage in Leipzig sind Quadratmeterpreise von rund 400 bis 500 Euro keine Seltenheit mehr, meint er. Laut dem Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen (VDW) kennen die Preise in den Metropolen Dresden und Leipzig nur noch eine Richtung: steil nach oben. Und ein Ende der Spirale sei nicht abzusehen. Wobei Leipzig Dresden in den letzten fünf bis sechs Jahren deutlich überholt hat, so VDW-Sprecher Alexander Müller. Im ländlichen Raum können man hingegen Bauland zumeist wesentlich günstiger erwerben.

Im Westen fällt die Fläche des Traumhauses zwar größer aus, nicht aber die des Grundstücks. Das Wunschgrundstück in den neuen Ländern hat rund 1025 Quadratmeter. Das Gegenstück im Westen ist mit 905 Quadratmetern deutlich kleiner, heißt es bei Immoscout24. Ursache dafür sind die zumeist niedrigeren Grundstückspreise im Osten.

Große Grundstücksflächen sind in Stadtnähe nicht gefragt

Aber auch das sind reine Durchschnittswerte, sagt Sylvio Weise vom BayWa Bau Projekt GmbH. In Ballungszentren und in der Umgebung suchten Familien auch im Osten eher Grundstücke mit weniger Fläche, was zumeist finanzielle Gründe habe, so der Chef der Niederlassung Sachsen Nord/ Thüringen.

Das größte Problem beim Bau des Traumhauses ist seiner Meinung nach die Kalkulierbarkeit der Kosten. „Viele haben schlichtweg Angst, dass ihnen ihr Vorhaben aus dem Ruder läuft.“ Die größte Investition ihres Lebens könnte zum Alptraum werden, weil sich Kleinigkeiten summieren oder die Kosten etwa für Gutachten oder Planung nicht oder nicht ausreichend eingeplant werden.

Konfigurator ersetzt den Architekten für das Traumhaus

Aus diesem Grund hat sich BayWa am Startup Mr+Mrs Homes beteiligt, das einen Wohnhaus-Konfigurator entworfen hat. „So kann jeder sein eigener Architekt sein“, erklärt Steffen Mechter, Leiter Strategisches Geschäft bei der Bausparte von BayWa.

Deutschlandweit Premiere hat der Konfigurator in Borna im Landkreis Leipzig. „Man kann die Grundstücksgröße wählen, den Baustil oder die Dachform. Gleiches gilt für Ausstattungen wie Bodenbeläge, Fliesen oder Sanitäranlagen“, sagt Weise. Es sei für jeden Geldbeutel und Geschmack etwas dabei. Mit jedem Klick werden zugleich die Preise angezeigt. Die Kosten für Erschließung, Gutachten, Planung/Statik oder Bauantragsverfahren seien in allem enthalten. Das schaffe Transparenz.

Der bevorzugte Baustil im neuen Bornaer Wohngebiet Am Lerchenberg – Einsatzort des neuen Konfigurators – ist übrigens die Stadtvilla.

Von RND/Andreas Dunte