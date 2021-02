Hannover

Aufgrund von Schnee und Kälte fallen am Sonntagvormittag viele Züge im niedersächsischen Regionalverkehr aus. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10 Uhr stillstehen, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Betroffen seien unter anderem Züge mit Halt in Braunschweig, Göttingen, Nordhausen, Bad Harzburg oder Salzgitter-Lebenstedt.

Bereits in der Nacht hatte es mehrere Zugausfälle bei der Deutschen Bahn gegeben. Betroffen waren Verbindungen von und nach Hameln, Hildesheim, Nienburg und Celle. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt, unter anderem auch die Intercitys von Bremen nach Norddeich Mole.

Auch bei der NordWestBahn fielen am Sonntagmorgen wetterbedingt die Verbindungen zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven aus. Aufgrund von eingefrorenen Weichen kann die Metronom-Strecke zwischen Hannover und Göttingen am Sonntagmorgen nicht befahren werden. Beim Bahnunternehmen Erixx fällt zunächst die Verbindung zwischen Bad Harzburg und Hannover über Goslar aus.

Diese Züge fallen aus

Deutsche Bahn

RB 44 (Salzgitter-Lebenstedt - Braunschweig): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 45 (Braunschweig - Schöppenstedt): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 46 (Braunschweig - Herzberg (Harz)): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 80 (Göttingen - Nordhausen): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 81 (Bodenfelde - Nordhausen): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 82 (Bad Harzburg - Göttingen): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

S-Bahn Hannover: im Gesamtnetz keine Züge bis voraussichtlich 10 Uhr

Metronom

RE2 (Hannover - Göttingen): wegen eingefrorener Weichen in Einbeck können auf der Strecke bis auf Weiteres keine Züge fahren.

erixx

RE10 (Bad Harzburg - Goslar - Hannover): wegen eingefrorener Weichen in Goslar ist ein regulärer Betriebsstart nicht möglich. Bis zunächst 10 Uhr ist auf der Strecke nur ein eingeschränkter Zugverkehr möglich

Cantus

RB87 (Göttingen - Bebra): Streckensperrung, Ersatzverkehr eingerichtet

Nordwestbahn

RE 18: (Osnabrück – Oldenburg - Wilhelmshaven): Einschränkungen und Zugausfälle

RE 75: Osnabrück – Bielefeld): Einschränkungen und Zugausfälle

enno

bislang keine Einschränkungen

Weitere Infos zu Zugausfällen

Weitere Ausfälle finden Sie auf der Seite der Deutschen Bahn. Die Bahn weist darauf hin, dass Kunden ihre bereits gebuchten Tickets im Fernverkehr kostenlos stornieren oder in der kommenden Woche nutzen können.

