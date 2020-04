Hannover

In Niedersachsens Wäldern hat es im vergangenen Jahr deutlich öfter gebrannt als in den Vorjahren. Das Agrarministerium in Hannover verzeichnete vorläufig rund 280 Brände - im Jahr 2018 waren es noch 168 Waldbrände gewesen und vor drei Jahren sogar nur 12. Hitze und wenig Regen in den Sommermonaten hätten zu „ Dürreperioden und Trockenstress“ geführt, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Es sei zu erwarten, dass die Waldbrandgefahr landesweit weiter steige und die Waldbrandsaison länger werde. Immerhin: Die betroffene Fläche war 2019 mit rund 21 Hektar etwas kleiner als im Jahr zuvor, als 31,2 Hektar in Flammen standen.

Von RND/lni