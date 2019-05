Hannover

Warum sollte eine Wählerin, ein Wähler aus Hannover gerade Ihnen die Stimme geben?

Ich will, dass wir Innovationsweltmeister bleiben. Damit auch in den nächsten Jahren Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit Zukunft hier entstehen und unsere liebenswerte Region sich weiterentwickelt. Dafür brauchen wir immer neue Innovation. Beispielsweise bei Fragen der Forschung zu Künstlicher Intelligenz oder neuen Mobilitätstrends für Hannover und die ländlichen Regionen wird dies nur im Verbund mit unseren europäischen Partnern gehen.

Welchen Vorteil hat Hannover, wenn Sie im Europaparlament sitzen?

Mein Motto lautet: Anpacken. Für Europa. Denn manchmal hat man das Gefühl, die Mühlen mahlen ein bisschen zu langsam. Dabei lebt gerade meine Generation die Freiheiten Europas wie keine andere zuvor, und genau diesen Schwung will ich mitnehmen ins Parlament. Daneben will ich Europa für Hannover erlebbar machen mit spannenden Veranstaltungsformaten und mehr Ansprechbarkeit. Europa ist nämlich gar nicht so weit weg, wenn man es wirklich will.

Ist Hannover eine europafreundliche Stadt oder könnte man hier noch eine Schippe drauflegen?

Ich empfinde unsere Stadt als sehr europafreundlich. Der Erfolg unseres Messestandorts wäre ohne die Freizügigkeit nicht vorstellbar, viele Forschungsprojekte an der Leibniz Universität würden ohne finanzielle Förderung auf Eis liegen, und der Zoo Hannover hätte ohne europäische Fördergelder den Yukon Bay so nicht entwickeln können. Das wissen die Hannoveraner zu schätzen und sind überzeugte Europäer.

Wie würde Hannover ohne die EU aussehen?

Grauer und ärmer. Viele Unternehmen exportieren nach ganz Europa und profitieren von der Freizügigkeit. Gleichzeitig bereichern die vielen internationalen Gäste, die beispielsweise zur Hannover-Messe kommen, unsere Stadt. Aber auch Fördermittel für die Maßnahmen am Sprengel Museum oder die Dorfläden in der Region haben uns gezeigt, dass Europa hilft, unsere Region vielfältiger und lebenswerter zu machen. Hannover hat in den vergangenen Jahren finanziell von Europa stark profitiert: Allein 595 Projekte wurden von der Europäischen Union gefördert. Das soll so bleiben, dafür werde ich kämpfen!

Welches Stück Europa in Hannover fällt Ihnen ein?

Europa begegnet mir an vielen Orten: Aber als leidenschaftlicher Fußballer ist es natürlich unsere HDI-Arena und die Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 und die Zeit mit Hannover 96 in der Europa League. Wir haben sowohl im Stadion als auch in der Stadt gezeigt, dass die Welt zu Gast bei Freunden war. Mein Traum ist und bleibt es, dass wir solche internationalen und europäischen Großereignisse zusammen wieder erleben.

Wo bremst Europa Städte wie Hannover?

Die übermäßige Bürokratie lähmt auch Hannover. Europa sollte sich auf die großen Themen von Außengrenzschutz, Welthandel, Klimawandel oder Forschung konzentrieren und die Regelungen für komplizierte Ausschreibungsverfahren, Glühbirnen und Zubereitungstipps für Pommes weglassen. Deshalb unterstütze ich die Forderung unseres EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, in den kommenden fünf Jahren 1000 europäische Vorschriften abzuschaffen.

Welches Europa gefällt Ihnen überhaupt nicht?

Wenn wir Europa den Populisten von rechts und links überlassen. Wir brauchen Parlamentarier, die unser Europa weiterentwickeln wollen und nicht diejenigen, die es abschaffen wollen. Es läuft sicher nicht alles rund, aber wir wollen es besser machen. Dafür bitte ich alle Hannoveraner, sich am Sonntag zehn Minuten Zeit zu nehmen und wählen zu gehen.

Von Petra Rückerl