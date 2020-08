Bad Münder/Eimbeckhausen

Starke Regengüsse haben in Niedersachsen erneut Überschwemmungen ausgelöst. Dabei traf es vor allem die Region rund um den Deister südwestlich von Hannover. So wurden am Montagnachmittag in Eimbeckhausen mehrere Straßen überspült.

„Es gab hier sehr starke Niederschläge, viele Gräben konnten das Wasser nicht mehr halten“, hieß es am Dienstagmorgen bei der Polizei in Bad Münder. „Die Feuerwehr hatte viel zu tun.“ Es sei aber nach bisherigem Stand niemand zu Schaden gekommen. Auch in benachbarten Orten mit Hanglage zum Deister soll es Berichten zufolge teilweise Überflutungen mit Regenwasser und Schlamm gegeben haben.

