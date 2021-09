Mehr als 73 Milliarden Euro will die Landesregierung 2022 und 2023 investieren – so sieht es der Entwurf für den Doppelhaushalt vor, der am Mittwoch im Landtag diskutiert wurde. Doch auch an der GroKo in Niedersachsen geht der Wahlkampf nicht spurlos vorbei.