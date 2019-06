Hannover

Beratungen, Beschwerden, Datenpannen – die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) hat die Landesbehörde für Datenschutz im vergangenen Jahr in Atmen gehalten. „Gerade in den Wochen vor und nach dem Geltungsbeginn wurden wir förmlich von Anfragen überrollt“, bilanzierte die Landesbeauftragte Barbara Thiel am Donnerstag bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts. Kritik übte sie am neuen Polizeigesetz, dem Einsatz von WhatsApp an Schulen sowie an der Videoüberwachung in Bus und Bahn.

Thiel machte kein Hehl daraus, dass ihre Behörde im öffentlichen Bereich derzeit noch ein zahnloser Tiger ist. „Meine Befugnisse sind sehr begrenzt“, gab sie mit Blick auf die Verabschiedung des umstrittenen Polizeigesetzes zu. Denn die Einwände der Datenschützer sind weiterhin groß. Insbesondere Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und Online-Überwachung bereiten Bauchschmerzen. „Sie greifen so tief in die Privatsphäre ein, dass ich sie grundsätzlich für unzulässig halte“, stellte Thiel klar. Anders als im Wirtschaftsbereich, wo mit Zwangsgeldern sanktioniert werden kann, sind der Landesbehörde in Sachen Polizeiarbeit die Hände gebunden.

Über Section Control wird neu entschieden

Mit dem Polizeigesetz kommt auch der zwischenzeitlich verbotene Streckenradar Section Control wieder ins Spiel. Die nötige Rechtsgrundlage ist nunmehr geschaffen. Das Innenministerium hat laut Thiel eine erneute Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht beantragt. Ebenfalls ein Dorn im Auge der Datenschützer: Lehrer, die dienstlich per WhatsApp kommunizieren. Bislang wurde lediglich ein Merkblatt in Schulen verteilt, um für das Problem mit dem als unzulässig eingestuften Messenger zu sensibilisieren. „Um das intensiver zu beleuchten, müssten wir aber tatsächlich Kontrollen durchführen“, so Thiel. Auch ein Datenschutz-Konzept für die sogenannte Bildungscloud gibt es trotz jahrelanger Entwicklungsphase noch nicht.

Nicht locker lässt Thiel indes im Streit um die vom Oberverwaltungsgericht für rechtmäßig erklärte Kameraüberwachung in Bussen und Bahnen der Üstra. Zweimal ist die Landesbehörde mit der Beantragung einer Revision abgeblitzt. Dagegen hat sie mittlerweile Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht.

Von André Pichiri