Rekordbußgeld für Notebooksbilliger.de: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen hat gegen die Firma aus Sarstedt eine Strafe von mehr als zehn Millionen Euro verhängt, weil es Mitarbeiter und Kunden in unzulässiger Weise überwacht haben soll.

Blick auf einen Laden des Elektronikhändlers Notebooksbilliger.de in Laatzen, der wegen der Überwachung von Mitarbeitern per Video ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro zahlen soll. Quelle: Julian Stratenschulte