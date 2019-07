Hannover

Die NDR-Programme bleiben bei den Radiohörern in Niedersachsen am beliebtesten. Bei einem leichtem Rückgang hat NDR 1 weiter den größten Marktanteil, gefolgt von NDR 2. Das geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervor. Bei den Privatsendern gewann ffn im Vergleich zur v...