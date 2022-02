Hannover

Bahn, Bund und Länder investieren in diesem Jahr bundesweit 13,6 Milliarden Euro in die Infrastruktur für den Zugverkehr – eine Rekordsumme. Rund 1,1 Milliarden Euro entfallen auf Projekte in Niedersachsen und Bremen – dafür lässt die Bahn 190 Kilometer Gleisstrecke sanieren, sieben Brücken erneuern und 310 Weichen modernisieren. Zu den 60 Maßnahmen an Bahnhöfen zählt auch die nächste Etappe der Sanierungsarbeiten im Hauptbahnhof Hannover. Das sind die wichtigsten Vorhaben.

Bahnstrecken nach Hamburg und Bremen

Zwischen Celle und Harburg stehen vom 11. Juni bis 23. September Gleis- und Weichenarbeiten sowie Arbeiten an Bahnübergängen an. Deshalb müssen einige Fernzüge in diesem Zeitraum über Rotenburg (Wümme) und Verden umgeleitet werden, was die Fahrzeiten verlängert. Alle ICEs, die die Hauptstrecke weiterhin benutzen, halten zusätzlich in Lüneburg, Uelzen und Celle. Im Zeitraum vom 24. April bis zum 13. Juni sanieren die Bautrupps der Bahn die Strecke zwischen Wunstorf und Bremen. Hier fallen einzelne ICE-Züge aus.

Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr

Wegen Gleisarbeiten können einige der S-Bahnen im hannoverschen Netz vom 1. April bis zum 20. April nicht zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bismarckstraße verkehren. Die S1 zwischen Haste und Hannover beginnt und endet an der Bismarckstraße. Die Züge der Flughafenlinie S5 von und nach Hameln und Bad Pyrmont enden und beginnen im Bahnhof Linden-Fischerhof; diejenigen von und nach Paderborn nehmen einen Umweg über die Ahlemer Kurve. Dadurch entfallen die Stopps Fischerhof und Bismarckstraße.

Hannovers Hauptbahnhof wird bis 2033 abschnittsweise Baustelle. Quelle: Michael Thomas

Sanierung im Hauptbahnhof hat Folgen

Ungleich größere Auswirkungen auf den Bahnverkehr wird der nächste Abschnitt der Sanierung des Hauptbahnhofs Hannover haben, der im Sommer ansteht. Die Bahn beginnt dann mit den Arbeiten an den Bahnsteigen 1 und 2, an denen die meisten S-Bahnen halten. Über Details zu Bauarbeiten und Fahrplänen will die Bahn noch informieren. Zu den insgesamt 60 Haltestellen und Bahnhöfen, an denen die Bahn in diesem Jahr baut, zählen auch die Hauptbahnhöfe in Bremen und Braunschweig sowie der Bahnhof Göttingen.

Beseitigung eines Nadelöhrs

Der Streckenabschnitt zwischen der Gemeinde Weddel bei Braunschweig und dem Wolfsburger Stadtteil Fallersleben ist nur 20 Kilometer lang, aber stark befahren. Rund 100 Züge passieren ihn täglich, je zur Hälfte Nah- und Fernverkehrszüge. Das Problem ist, dass sie sich bisher auf nur einem Gleis durch die sogenannte Weddeler Schleife quälen müssen. Das will die Bahn ändern. Der zweigleisige Ausbau der Strecke wird bis zum Jahresende 2023 laufen. Mit Kosten von 150 Millionen Euro ist es eines der aktuell größten Bahnbauprojekte in Niedersachsen.

Da fehlt was: Die Friesenbrücke über die Ems steht seit sechs Jahren nicht zur Verfügung. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Schneller in Richtung Niederlande

Weil die Friesenbrücke bei Weener nach dem Anprall eines Frachters vor sechs Jahren nicht mehr benutzbar ist, fährt seitdem kein Zug mehr über die Grenzstrecke von Bremen aus nach Groningen in den Niederlanden. Jetzt ersetzt die Bahn zum einen bis Ende 2024 die Brücke und baut im gleichen Zeitraum einen ersten Abschnitt der sogenannten Wunderline zwischen Ihrhove im Kreis Leer und der deutschen Grenze zweigleisig aus.

Von Bernd Haase