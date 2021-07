Das sind Niedersachsens älteste Bäume

Hannover

Seit Sommer 2009 gibt es die Initiative „Rekordbäume - Champion Trees in Deutschland“: Auf Betreiben der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft und der Gesellschaft Deutsches Arboretum ist eine Datenbank entstanden, die über die Website www.championtrees.de erreichbar ist. Sie wird ständig ergänzt und dokumentiert besonders bedeutende und alte Bäume, für Niedersachsen und Bremen sind mehrere Hundert aufgeführt. Einige Beispiele:

Niedersachsens ältester Baum ist die Sommer-Linde im emsländischen Heede (mehr als 600 Jahre alt). Weitere Championtrees in Niedersachsen: Griechische Tanne in Hasperde (Rittergut, knapp 200 Jahre alt), Süntel-Buche im Volkspark Lauenau (209 Jahre alt), Silber-Weide südlich von Dollbergen an der Fuhse zwischen Ort und Neuer Mühle (etwa 150 Jahre alt), Weiße Scheinzypresse in Westerstede (Rhododendronpark Hobbie, mehr als 100 Jahre alt).

Die Linde im emsländischen Heede ist ein wahrer Methusalem, geschätzt mindestens 600 Jahre alt . Quelle: Dieter Sell

Rekordbäume auch in Bremen

Bremens ältester Baum ist die Friedhofs-Linde an der Horner Kirche, geschätzt zwischen 600 und 900 Jahre alt. Weitere Championtrees in Bremen: Balsam-Tanne im Botanischen Garten Horn, Griechische Tanne im Bürgerpark, Baum-Hasel in den Wallanlagen (nahe Herdentor bei Skulptur „Steinhäuser Vase“, 209 Jahre alt), Bergmammutbaum auf dem Riensberger Friedhof (gegenüber Riensberger Straße 51c), Schwarznuss (Wallanlagen östlich Brücke Herdentor, cirka 209 Jahre alt).

Von epd