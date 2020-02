Das sagen Verbände aus Hannover zum Lebensmittelgipfel

Hannover

Am Montag hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im Rahmen eines Lebensmittelgipfels mit Vertretern von Handel und Ernährungsindustrie sowie Agrarministerin Julia Klöckner ( CDU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) zusammengesetzt, um über umstrittene Billigpreise für Lebensmittel zu sprechen.

Albert Schulte to Brinke, Präsident des Niedersächsischen Landvolks, lobt dieses erste Treffen: „Es ist zweifelsfrei gut und richtig, dass es die hohe Aufmerksamkeit für das Thema gibt.“ Jetzt komme es jedoch darauf an, wie in den Arbeitsgruppen weiter diskutiert werde, um die strengeren Vorschriften der EU-Handelsrichtlinie umzusetzen. Für Schulte to Brinke ist in jedem Fall klar, dass die Landwirte für den höheren Aufwand durch zusätzliche von der Politik und dem Handel vorgegebene und verlangte Aufgaben eine höhere Bezahlung bekommen müssten.

„Qualität und hohe Standards werden dabei leider völlig ausgeblendet“

Konkret kritisiert der Präsident, dass Lebensmittelpreise nicht allein mit dem Blick auf Billigstpreise und Superschnäppchen beworben werden könnten. „Qualität und hohe Standards werden dabei leider völlig ausgeblendet“, sagt er.

Zwar würden die Landwirte hinter den Grundsätzen der Marktwirtschaft stehen, allerdings fühlten sich diese immer mehr von der Übermacht des Handels überrannt. Er bemängelt außerdem, dass derzeit vor allem die Landwirte mit steigenden Auflagen konfrontiert werde. Diese hohen Standards könne es aber nicht zum Nulltarif geben.

Landesarmutskonferenz fordert sozialen Ausgleich

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen dagegen warnt vor teuren Lebensmitteln ohne Ausgleich für Bedürftige. Grundsätzlich begrüßte Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze die Diskussion über Lebensmittelpreise, vor allem da die Handelskonzerne immer mehr Bauern mit Dumpingpreisen in Krisen treiben würden. „Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist die zusätzliche Belastung durch eine Lebensmittelverteuerung ohne sozialen Ausgleich für Menschen, die von Armut bedroht sind.“ In Deutschland müssten bereits jetzt mehr als 1,5 Millionen Menschen regelmäßig zur Tafel gehen.

Edeka Wucherpfenning, Betreiber von 13 Edeka-Märkten in der Stadt Hannover, wollte sich auf Anfrage der NP nicht zu den Ergebnissen des Gipfels äußern.

