Zeven

Der Musiker, Unternehmer und Youtuber Fynn Kliemann würde auch ohne Corona-Krise nicht auf Tour gehen. „Ich hab irgendwie Schiss, keine Zeit und keinen Bock“, sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Er könne sich nicht vorstellen, monatelang mit dem Tourbus durchs Land zu fahren und für Geld seine Kunst darzubieten. „Das fühlt sich für mich so an wie so ein Jecke auf 'nem Schloss, der mit seiner Flöte den König unterhalten muss, um nicht geköpft zu werden.“

Anzeige

Neues Album nur für Vorbesteller erhältlich

Kliemann veröffentlicht am 29. Mai sein zweites Album „POP“, das wie die Vorgängerplatte nur für Vorbesteller produziert und anschließend vom Markt genommen wird. Der Aufwand sei dieses Mal noch „viel viel heftiger“, sagte Kliemann, der ohne Plattenlabel arbeitet. „Wir haben eine Lagerhalle gebaut, um Lkw reinfahren zu lassen. Wir haben Versandstraßen gebaut und ein eigenes Shopsystem aufgesetzt.“

Weitere NP+ Artikel

Bekannt wurde Fynn Kliemann durch seine Heimwerkervideos auf der Videoplattform Youtube, außerdem gründete er auf einem alten Bauernhof in Niedersachsen den Kreativentreff „Kliemannsland“. 2018 veröffentlichte er sein erstes Album „Nie“, verkaufte nach eigenen Angaben 80.000 Exemplare und gewann die „ 1Live Krone“ als bester Newcomer.

Lesen Sie auch:

Von RND/dpa