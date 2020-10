Kopenhagen

Ohne triftigen Grund ist für viele Deutsche eine Einreise nach Dänemark ab Sonnabend nicht mehr möglich. Grund dafür sind die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen. Somit wird Deutschland auch zu einem Risikogebiet. Für den Großteil der weiteren Staaten in Europa gelten die Einreisebeschränkungen seit Längerem. Viele Länder sind bereits als „verboten“ gekennzeichnet.

Die Entscheidung ist gefallen

Die Maßnahme bedeutet unter anderem, dass deutsche Touristen nicht mehr ins Land kommen dürfen. Das teilte der dänische Außenminister Jeppe Kofod diesen Donnerstag mit. Ausgenommen sind aber Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen.

Gründe, auch ohne ein Ferienhaus noch nach Dänemark einzureisen, können der Pendelverkehr, Geschäftsreisen oder der Besuch eines Partners oder direkten Verwandten sein. „ Dänemark erklärt ein Land dann zu einem Risikogebiet, wenn über einen Zeitraum von zwei Wochen durchschnittlich mehr als 30 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner pro Woche registriert werden“, erklärt Peter Höver, Sprecher der Kieler Landesregierung. Die Maßnahme wird zurückgenommen, wenn der Wert wieder auf unter 20 fällt. Laut Robert Koch-Institut hatte Schleswig-Holstein Stand Freitag einen 7-Tage-Inzidenzwert von 25,5.

Die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland stieg am Freitag zum zweiten Mal in Folge über 11.000. Am Donnerstag hatte auch in Dänemark die Zahl der Neuinfektionen ein Rekordhoch erreicht: Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 760 neue Fälle registriert, wie das Staatliche Gesundheitsinstitut mitteilte.

Schleswig-Holstein von Entscheidung befreit

Schleswig-Holstein ist von dieser Entscheidung befreit. „Wer aus Schleswig-Holstein kommt, braucht auch keinen Grund für die Einreise“, sagt Per Dittrich, Pressesprecher des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW). Allerdings könnte Dänemark diese Regelung für Schleswig-Holstein noch einmal überdenken, sobald der Inzidenzwert durchgehend über 30 liegt. In Schleswig-Holstein wurden am Freitag 136 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Wann Schleswig-Holsteiner nicht einreisen dürfen

Bewohner des nördlichsten Bundeslandes können unabhängig vom Zweck nach Dänemark einreisen, sofern die Region als „offen“ eingestuft ist. Sollte das nicht der Fall sein, bedarf es eines „würdigen Zwecks“ (also Familienbesuch, Geschäftsreise, Pendelverkehr) oder der Vorlage eines negativen Covid19-Tests, der nicht älter als 72 Stunden ist. Wer aber bei der Grenzkontrolle klare Symptome wie Fieber und trockenen Husten aufweist, darf nicht einreisen – auch wenn er aus Schleswig-Holstein kommt.

Weitere Beschränkungen in Dänemark können folgen

Die dänische Regierung hat angesichts der zunehmenden Neuinfektionen schärfere Maßnahmen im Land in Aussicht gestellt. „Die nächsten zwei bis drei Tage werden entscheidend sein“, sagt Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Donnerstag. Er stellt sich strengeren Beschränkungen nicht in den Weg.

Schon jetzt muss man in großen Teilen des öffentlichen Lebens in Dänemark einen Mundschutz tragen. Bei Versammlungen sind nicht mehr als 50 Personen zugelassen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sage der Nachrichtenagentur Ritzau, die Dänen könnten sich darauf einstellen, dass die traditionellen Betriebsweihnachtsfeiern nicht stattfinden werden.

Von Jule Arista Runde/RND