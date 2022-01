Kopenhagen

Wer in Dänemark zu schnell fährt, riskiert jetzt noch höhere Bußgelder als bisher. 20 Prozent beträgt der Anstieg. Das kleinste Knöllchen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen steigt danach von 1000 (135 Euro) auf 1200 Kronen (160 Euro) – zum Beispiel innerorts bei gemessenen 51 bis 59 Kilometern pro Stunde (km/h) statt der zulässigen 50 km/h. Wer auf der Landstraße, wo Tempo 80 gilt, mit Tempo 100 geblitzt wird, muss 1800 statt 1500 Kronen (240 statt 200 Euro) zahlen. Richtig teuer wird Tempo 180 auf der Autobahn, wo 110 km/h erlaubt sind: Dann sind 8400 Kronen (1130 Euro) fällig, bisher waren es 7000 Kronen (940 Euro).

Wer nicht gleich von der Polizei angehalten wird, bekommt den Bußgeldbescheid nach Deutschland nachgeschickt und muss hier zahlen – zuzüglich einer Verwaltungsgebühr. Denn Bußgelder werden innerhalb der EU auch über Landesgrenzen hinweg eingetrieben. Bei hohen Tempoüberschreitungen fällige Fahrverbote können in Deutschland nicht verhängt werden. Es gibt auch keine Punkte in Flensburg.

Hausbrand wegen Silvesterfeuerwerk

Fatale Ordnungsliebe: Für eine Familie in Skagen hat das Jahr 2022 katastrophal begonnen: Weil sie nach dem Silvesterfeuerwerk alle Reste ordentlich beiseite geräumt hat, ist ihr Haus abgebrannt. Wie der Sender TV2 berichtet, hat die Familie die aufgesammelten Reste der Feuerwerks-Batterien in einen Einkaufswagen gelegt, diesen ins Carport geschoben und weiter gefeiert.

Die Glut in einigen Resten flammten allerdings wieder auf, das entfachte Feuer setzte das Carport in Brand. Der Hausherr bemerkte den Brand zwar so rechtzeitig, dass alle Familienmitglieder sich in Sicherheit bringen konnten. Die Flammen griffen jedoch schnell auf das Wohnhaus über, sodass es beim Eintreffen der Feuerwehr lichterloh brannte und nicht mehr zu retten war.

Ex-Ministerin muss Parlament verlassen

Rauswurf für Ex-Ministerin: Die frühere dänische Ausländer- und Integrationsministerin Inger Støjberg hat ihren Sitz im Parlament verloren. Nachdem das Reichsgericht sie wegen bewussten Verstoßes gegen dänisches und internationales Recht zu einer 60-tägigen Strafe ohne Bewährung verurteilt hatte, stellte eine Mehrheit im Folketing fest, dass sie nicht mehr der Mitgliedschaft im Parlament würdig sei und die Volksvertretung verlassen müsse.

Aus dem Parlament geworfen: Ex-Ministerin Inger Støjberg. Quelle: Martin Sylvest/dpa

Støjberg hatte 2016 die Asylzentren des Landes angewiesen, nach Dänemark geflüchtete Paare zwangsweise zu trennen, wenn ein oder beide Partner unter 18 Jahre alt war. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie verheiratet waren oder nicht. Die Ministerin begründete ihre Anweisung mit dem Kampf gegen Kindbräute. Sie hielt daran fest, obwohl Ministerialbeamte sie darauf hingewiesen hatten, dass sie gegen dänisches Recht und internationale Konventionen verstoße. Sie habe mit ihrer Anordnung dänische Werte verteidigen wollen und fühle sich weiterhin im Recht, hatte Støjberg im Verfahren vor dem Reichsgericht erklärt.

Von Rüdiger Wenzel