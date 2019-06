Braunschweig

Wegen eines Feuers im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig sind drei Wohnhäuser evakuiert worden. Etwa 25 Menschen mussten in der Nacht zum Sonntag ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Zwei Menschen, die zunächst noch versuchten, das Feuer selbst zu löschen, wurden leicht verletzt. Einer von ihnen atmete Rauch ein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere in der Straße geparkte Wagen wurden beschädigt, weil Dachziegel unter der Hitze platzten und auf den Gehweg stürzten.

Weil die Einsatzkräfte zunächst nicht ausschließen konnten, dass das Feuer auch auf die unmittelbar an das betroffene Wohnhaus angrenzenden Häuser übergreift, wurden auch sie vorsorglich evakuiert. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten kehrten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

Von RND/dpa