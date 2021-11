Hannover

Bei der Corona-Situation in Niedersachsen gibt es keine Entspannung. Am Montag lag die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bei 3,9 Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover mit. Dieser Wert blieb im Vergleich mit Sonntag unverändert.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 101,8 auf 104,7 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dagegen nahm die Belegung der Intensivbetten leicht ab: Am Montag waren 5,8 Prozent im Land mit Covid-19-Patienten belegt, am Vortag waren es noch 6,1 Prozent.

In der Region Hannover ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montag mit 109,1 an.

Wann gilt Warnstufe eins?

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert (Krankenhausaufnahmen) und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. So muss beim Leitindikator Hospitalisierung der Wert 6,0 überschritten werden, damit möglicherweise Warnstufe eins ausgerufen werden kann.

Die Warnstufen werden teils vom Land, teils von den Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten verkündet. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Werte die Schwellen fünf Tage hintereinander übersteigen.

Von NP/dpa