Coronavirus streut breiter in der Gesellschaft

Hannover

Seit Tagen zeichnet sich ein langsamer Trend ab: Die Zahl der Coronainfektionen im Land steigt weniger drastisch an. Am Donnerstagnachmittag gab es in Niedersachsen insgesamt 5059 registrierte Erkrankungen. Im Vergleich zum Vortag eine Steigerung um nur noch sieben Prozent. Heiger Scholz, Staatssekretär im Sozialministerium und Leiter des Corona-Krisenstabs, sagte vorsichtig: „Es lässt sich ein Rückgang der Infektionen abzeichnen.“ Allerdings sei das Ziel noch lange nicht erreicht.

Gleichzeitig streut sich das Virus inzwischen breiter in der Gesellschaft. Waren in den vergangenen Wochen Menschen im erwerbstätigen Alter, die aus dem Skiurlaub aus Risikoregionen zurückkehrten, noch stärker betroffen, sind nun auch andere Gruppen erkrankt. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, machte deutlich: „Die Zahlen steigen in allen Alterskohorten. Wir haben diese Entwicklungen genau im Blick.“ Überdies habe sich die Infektion nicht überall im Land gleich ausgebreitet. In Osnabrück sei das Infektionsgeschehen im Vergleich besonders hoch. Schröder erklärte: „Das hängt mit den umliegenden Regionen zusammen.“

Dunkelziffer in Niedersachsen vergleichsweise niedrig

Schröder machte auch deutlich, dass es durch das valide Testverfahren gelungen sei, die Dunkelziffer vergleichsweise niedrig zu halten. Einer generellen Testung aller Menschen versperrte sie sich aber dennoch: „Der Test kann erst dann eine Aussage treffen, wenn die Person tatsächliche Krankheitssymptome zeigt.“ Andernfalls liefere er falsche negative Ergebnisse, die dazu führten, dass die Menschen die getroffenen Regelungen nicht mehr beachteten und sich das Infektionsgeschehen wieder deutlicher erhöhe.

Um vor allem das Kontaktverbot weiter durchzusetzen, will das Land deswegen bis zum Beginn der kommenden Woche einen Bußgeldkatalog vorbereiten. Dieser soll die Summen für die einzelnen Verstöße regeln. Derzeit obliegt es den Sachverständigen, eigenmächtig über die Höhe der Bußgelder zu entscheiden. Scholz erklärte, dass man sich augenblicklich mit den Ministerien der anderen Ländern in Abstimmungen befinde, um eine einheitliche Regelung auf den Weg zu bringen. „Das Infektionsschutzgesetz ermöglicht Bußgelder bis 25.000 Euro. In schweren Fällen muss dieser auch ausgeschöpft werden.“

Nicht der einzige Punkt, bei dem es im Moment noch Klärungsbedarf gibt. Auch bei der fehlenden Schutzkleidung zeigte sich Scholz kritisch. Er verwies mit Nachdruck darauf, dass es die Aufgabe einzelner Einrichtungen gewesen wäre, sich schon im Vorfeld entsprechend einzudecken. Das gelte auch weiterhin – das Land greife nur dann ein, wenn die Kliniken und Heime nachweisen können, dass sie ernsthafte Bemühungen angestrengt haben, um die Schutzmasken zu beschaffen. Dabei handele es sich um eine „absolute Notversorgung“, betonte der Leiter des Krisenstabs.

Von Mandy Sarti