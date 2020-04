Hannover

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen in Hannover innerhalb weniger Wochen massiv verändert. Doch was ist der aktuelle Stand der Infizierten in der Landeshauptstadt und in Niedersachsen? Und wie sieht es im Rest von Deutschland aus? Wie viele Todesfälle sind aufgetreten? Wie viele Menschen sind bereits wieder genesen? Wir sammeln die wichtigsten Zahlen aus verlässlichen, öffentlichen Quellen. Diese Angaben werden laufend aktualisiert.

(Hinweis: Sollte die Grafik nicht korrekt dargestellt werden, dann klicken oder tippen Sie bitte hier.)

Quellen: Gesundheitsämter, Robert Koch-Institut

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten. Mehr darüber, warum es so viele verschiedene Zahlen gibt, erfahren Sie hier.

Daten-Basis für die Zahl der Genesenen: Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das Robert-Koch-Institut an.

Was ist der offizielle Name des Coronavirus ?

Auch wenn bei uns weiterhin meist vom Coronavirus die Rede ist - die offizielle Bezeichnung für das Sars-ähnliche Virus ist: “ Sars-CoV-2”. Auch die neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus ausgelöst wird, hat einen eigenen Namen. Dieser ist: “ Covid-19” und setzt sich aus “Corona Virus Disease” und der Ziffer des Jahres, in dem es zum ersten Mal auftrat, zusammen.

Verantwortlich für die Namensgebung ist die Coronavirus-Studiengruppe des Internationalen Komitees zur Taxonomie von Viren (International Committee on Taxonomy of Viruses). Vorläufig wurde das Coronavirus von Fachleuten "2019-nCoV" genannt. Die neue, offizielle Bezeichnung ist maßgeblich für die künftige wissenschaftliche Bezeichnung, etwa in Studien.

Wo hat das Coronavirus seinen Ursprung?

Sars-Cov-2 trat erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) auf. Vermutet wird, dass sich das Virus auf einem Tiermarkt der Stadt erstmals auf Menschen übertragen hat. Der betreffende Markt in Wuhan wurde inzwischen geschlossen, der Handel mit Wildtieren in ganz China vorübergehend verboten. Der Tiermarkt konnte nicht definitiv als Ursprung ausgemacht werden, da es auch zu Beginn Infizierte gegeben haben soll, die nicht mit diesem Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten.

Wie bedroht ist Deutschland vom Coronavirus ?

Mit der Vielzahl nachgewiesener Infektionen in Europa steigt wegen Tourismus, internationalem Business und Privatreisen auch das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Das Risiko, dass anderswo in Europa ähnliche Cluster wie in Italien auftreten könnten, werde zurzeit als hoch betrachtet, teilte die europäische Präventionsbehörde ECDC mit. Einmal eingeschleppt könne sich das Virus schnell übertragen.

Von RND