Neue Verordnung: Land präsentiert erste Lockerungen

Es sind die ersten Schritte zu einem sogenannten Alltag mit dem Coronavirus: Die Landesregierung hat am Dienstag weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 präsentiert. Eine entsprechende Verordnung ist ab Mittwoch gültig.

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, machte in Hannover deutlich, dass die Infektionszahlen weiter rückläufig seien. Von inzwischen insgesamt 10.502 positiv getesteten Patienten gelten immerhin 77 Prozent als geheilt. „Das sind Steigerungsraten, die unser Gesundheitssystem nicht überfordern.“ Dies biete die Möglichkeit weitere Lockerungen vorzunehmen.

Gerade auch im Gesundheitssystem. Deswegen sollen ab Mittwoch planbare Operationen wieder möglich sein, die wegen des Coronavirus verschoben wurden. Darunter zählen unter anderem Hüft- und Knie-Operationen. Claudia Schröder betonte, dass sich der Zustand der Erkrankten dadurch zwar nicht verschlechtert habe, dennoch benötigten sie die Eingriffe. „Das ist als betroffene Person schwer auszuhalten, aus dem Grund war es uns ein Anliegen, die planbaren Operationen wieder hochzufahren.“

Damit dies gelingt, sind die Krankenhäuser aber an strikte Auflagen gebunden. Sie müssen 20 Prozent der Betten auf den Normalstationen und 25 Prozent der Beatmungskapazitäten für Covid-19-Patienten freihalten. Bei steigender Infektionszahlen müssen sie binnen 72 Stunden zusätzliche 20 Prozent der Betten räumen. Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs räumte ein, dass dies mit erheblichem Aufwand verbunden sei. In den vergangenen Wochen habe sich der Berg an planbaren Operationen, die aufgeschoben wurden, deutlich erhöht. „Die Krankenhäuser werden bis zu den Sommerferien oder in die Sommerferien hinein brauchen, bis dieser Berg abgearbeitet ist.“

Neben den Krankenhäusern hat das Land noch weitere Lockerungen im medizinischen Bereich auf den Weg gebracht: Künftig sind auch medizinische Dienstleistungen wie der Besuch eines Physiotherapeuten oder die Zahnarztbehandlung ohne Einschränkungen möglich. Die Behandlung muss demnach nicht mehr unaufschiebbar sein.

Private Kinderbetreuung in der Verordnung geregelt

Auch die erste Phase hin zur Kita-Öffnung wurde eingeläutet. Ab Mittwoch ist es möglich, dass bis zu fünf Kinder in privaten Betreuungsgruppen zusammenkommen. Aber auch hierfür gelten strenge Auflagen, erklärt Claudia Schröder: „Die Kinder dürfen aus nicht mehr als drei Haushalten stammen.“ Name und Anschrift müssen dokumentiert werden und der Platz eines Kindes, das aus der Gruppe ausscheidet, dürfe nicht nachbesetzt werden.

Außerdem dürfen Spielplätze, Museen, Galerien und Ausstellungen wieder öffnen. Zoos, Tierparks und botanische Gärten können ihre Pforten ebenfalls wieder besucht werden. Allerdings nur unter Wahrung des Abstandsgebots. Einzige Ausnahme sind die öffentlichen Sportplätze, die ebenfalls wieder genutzt werden dürfen. Dort gilt ein Mindestabstand von zwei Metern.

Auch beim Autowaschen entfallen Auflagen. So ist es wieder möglich, sein Auto in Waschanlagen selbst zu reinigen.

Mit Blick auf den Tourismus, der in der kommenden Woche wieder hochgefahren werden soll, wurden erste Lockerungen vorgenommen. Die Beförderung auf die niedersächsischen Inseln ist nicht mehr nur für Menschen mit Erstwohnsitz erlaubt, sondern auch für diejenigen, die dort einen Zweitwohnsitz oder ein Dauermietverhältnis auf einem Campingplatz haben.

Bußgeldhöhe für Verstoß gegen Maskenpflicht steht fest

Claudia Schröder machte zudem erste Angaben zu einem Bußgeld beim Verstoß gegen die Maskenpflicht: Dies betrage 20 Euro.

Die Verordnung gilt bis zum 10. Mai und ist die erste Stufe des Gesamtkonzepts der Landesregierung für einen „Corona-Alltag“. Danach sollen weitere Lockerungen folgen. Doch zunächst will Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte sein Konzept vorstellen. Gibt es keine Einigung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den anderen Länderchefs werde man den Weg alleine gehen. Der Plan sieht Lockerungen im Handel, Tourismus, der Gastronomie und der Kinderbetreuung vor.

