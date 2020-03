Angst vor Corona: Finden Landtagssitzungen jetzt online statt?

Hannover

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen aus. Damit der Landtag künftig handlungsfähig bleibt, plant die FDP eine Änderung der Geschäftsordnung. Sie will, dass die Sitzungen der Abgeordneten künftig auch elektronisch stattfinden können.

In einem Brief, der der NP vorliegt, bittet der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Christian Grascha, um die Unterstützung von SPD, CDU und die Grünen: „Durch das Coronavirus und die dadurch diskutierte Frage, ob öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden müssen, könnten wir auch damit konfrontiert werden, dass der Landtag nicht mehr zusammenkommen kann.“ Damit die Beschlussfähigkeit der Parlamentarier gegeben bleibe, solle es künftig möglich sein, online an den Sitzungen teilzunehmen. Wenn es nach den Liberalen geht, soll der Landtag schon im März-Plenum über die Änderung der Geschäftsordnung abstimmen.

Im Gespräch mit der NP betonte Grascha: „ Im digitalen Zeitalter gibt es alle technischen Möglichkeiten, um Sitzungen auch ohne die Anwesenheit der Abgeordneten vor Ort durchzuführen. Deswegen wollen wir, dass der Landtag technische Voraussetzungen für die digitale Teilnahme in Ausnahmefällen schafft.“

SPD offen für Vorschlag

Wiard Siebels, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, machte mit Nachdruck deutlich, dass der Landtag derzeit absolut handlungsfähig sei. Gleichwohl sagte er: „Ich bin offen für die Forderung und versperre mich nicht vor der Vereinfachung der Situation.“ Er werde prüfen lassen, in welcher rechtlichen Form dieses umsetzbar sei. „Sicher bin ich mir aber, dass es zumindest in den Fraktionen möglich ist.“

Die Christdemokraten stehen dem dauerhaften Einsatz von elektronischen Medien mit Skepsis gegenüber. Jens Nacke sagte im Gespräch mit der NP: „Man kann eine digitale Sitzung in dieser Situation sicher in Erwägung ziehen, allerdings kann dies bloß eine Notfalllösung sein.“ Für den Parlamentarischen Geschäftsführer steht nämlich fest, dass ein Austausch von Videos der Debattenkultur schade. „Das Parlament lebt von der aktiven Diskussion und die sehe ich digital gefährdet.“

Ein Standpunkt, den auch Helge Limburg (Grüne) vertritt. „Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel kann grundsätzlich demokratische Prozesse erleichtern. Aber der persönliche Austausch bleibt ein wichtiges Element der Demokratie.“ Ob der Vorschlag der FDP durchsetzbar und rechtssicher sei, müsse umgehend in den Gremien geprüft werden.

Ein Sprecher des Landtages teilte auf NP-Nachfrage mit, dass sich der Ältestenrat bei seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen werde.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD) hatte zuvor angekündigt, dass die Plenarsitzung Ende März stattfinden soll. Wegen der Ausbreitung des Virus werde man aber ab sofort keine Besuchergruppen mehr in den Landtag lassen. Die Veranstaltungen werden für den kompletten Monat März abgesagt. „In Anbetracht der sich beschleunigenden Ausbreitung des neuartigen Virus dürfen wir kein Infektionsrisiko eingehen und müssen die Gesundheit der Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten schützen“, sagte Andretta.

