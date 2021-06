Hannover

Wie geht es in den Schulen nach den Sommerferien weiter? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Wochenende bei der Onlinetagung der Evangelischen Akademie Tutzing mit seinen Aussagen für Wirbel gesorgt. Spahn verkündete dabei eher beiläufig, dass es im Herbst keinen normalen Schulbetrieb geben soll. 

Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein, so der CDU-Politiker. Schulen dürften keine „Drehscheibe in die Haushalte hinein“ werden. Spahn plädiert deshalb für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen, Testen und Lüften allein würde nicht ausreichen. Denn, so der Gesundheitsminister: Wo viele Kinder zusammenkämen, die noch nicht geimpft werden könnten, müsse die Maskenpflicht fortbestehen.

An die Kultusminister – und ministerinnen der Länder appellierte er: „Wir sollten dieses Mal die Sommerzeit besser nutzen.“ Er hoffe darauf, dass die Länder eine einheitliche Regel nach den Sommerferien fänden. Masken seien nervig, sagte Spahn, „aber im Vergleich zu allem anderen eine ziemlich einfache und erträgliche Maßnahme“. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), hat sich gegen frühzeitige Festlegungen auf weitere Einschränkungen des Regelunterrichts ausgesprochen. „Die KMK hat für Präsenzunterricht plädiert, und das sollte nicht vorzeitig in Frage gestellt werden.“

Werden Schulen nach dem Sommer zum Problemfall?

Im niedersächsischen Kultusministerium heißt es auf NP-Anfrage, man plane das neue Schuljahr, das am 2. September startet, im vollständigen Regelbetrieb zu beginnen. „Darauf bereiten wir uns und die Schulen vor. Dabei ist aber auch klar, dass dies nicht der Regelbetrieb aus der Vor-Corona-Zeit sein wird. Wir wären schlecht beraten, alle bewährten Sicherheitsmaßnahmen fallen zu lassen. Das Virus hat gezeigt, dass Nachlässigkeiten hart bestraft werden“, erläuterte Sprecher Ulrich Schubert. Welche Regeln im neuen Schuljahr genau gelten werden, hänge von der jeweiligen Inzidenzlage ab. Regionale Unterschiede seien möglich.

Zudem erfuhr die NP aus Regierungskreisen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich sei, verbindliche Aussagen zum Schuljahr zu treffen. Der Landesregierung sei bewusst, dass die Schulen wegen mangelnder Impfung von Kindern und Jugendlichen im Herbst zu einem besonderen Problem würden, heißt es.

Der Verband Niedersächsischer Lehrkäfte appelliert unterdessen an das Land, die Schulen endlich „pandemiefest“ zu machen. Der Gesundheitsschutz müsse fest im Blick bleiben, forderte der Verbandsvorsitzende Torsten Neumann. Dazu gehörten weiterhin regelmäßige Corona-Tests und Impfungen. Zudem müssten im Sommer endlich Luftreinigungsanlagen installiert und die Digitalisierung der Schulen konsequent flächendeckend vorangetrieben werden, so Neumann: „Präsenzunterricht, gerade auch nach den Sommerferien, muss das Ziel sein.“

FDP und Grüne fordern Lüftungsanlangen

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Um Schulen pandemiefest zu gestalten, muss das Land dringend in Lüftungsanlagen investieren.“ Gleichzeitig zeigt sich sich auch ernüchtert: „Die Schulen haben keine oberste Priorität. Seit Monaten müssen wir die Verhältnisse anprangern.“ Sollte die Landesregierung nicht investieren, sei das Wechselmodell unausweichlich.

Auch Björn Försterling (FDP) macht deutlich: „Es ist frustrierend, dass ich vor diesen Sommerferien das Gleiche fordern muss wie vor den vergangenen: Über den Sommer muss in den Schulen technisch nachgesteuert werden.“ Auch er spricht sich für Lüftungsanlagen aus. Denn gerade nach dem Ausbruch der Delta-Variante an einer Schule in Hildesheim habe sich gezeigt, dass Schulen durchaus ein Ort des Infektionsgeschehens seien. „Sollte das ’Szenario B’ nach den Ferien zum Regelfall werden, ist das allein die Schuld des Kultusministers.“ Er fordert daneben auch, dass die Schülerinnen und Schüler in den ersten Wochen nach den Ferien täglich getestet werden.

Studie belegt, Präsenztunterricht wesentlich für Bildung

Wie essenziell Präsenzunterricht für den Bildungserfolg von Kinder und Jugendlichen ist, haben nun Forscher der Frankfurter Goethe-Universität gezeigt. Sie haben sich für ihre Studie Daten aus aller Welt angesehen – das Ergebnis ist ernüchternd. Dem Distanzunterricht im ersten Lockdown stellen die Wissenschaftler ein schlechtes Zeugnis aus. „Die durchschnittliche Kompetenzentwicklung während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 ist als Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen zu bezeichnen und liegt damit im Bereich der Effekte von Sommerferien“, so Studien-Autor Andreas Frey.

Besonders stark seien Kompetenzeinbußen bei Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Elternhäusern. Frey: „Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich während der ersten coronabedingten Schulschließungen noch weiter geöffnet.“ Kleiner Hoffnungsschimmer: Bei den späteren Schulschließungen habe sich die Online-Lehre vielerorts verbessert.

Von Britta Lüers und Mandy Sarti