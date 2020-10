Lüneburg/Cuxhaven

Angesichts des ab Montag beginnenden Teil-Lockdowns für Übernachtungs- und Gaststättenbetriebe herrscht in der Branche Alarmstimmung. Für die Unternehmen seien die von der kommenden Woche an geltenden Schließungen nach dem Lockdown im Frühjahr und dem Beherbungsverbot im Herbst der dritte Lockdown in diesem Jahr, sagte am Donnerstag der Geschäftsführer des Tourismusverbandes für die Lüneburger Heide, Ulrich von dem Bruch, in Lüneburg. „Das Geld, was wir in der Zwischenzeit verdient haben, reicht nicht mehr, um über den Winter zu kommen.“ Er rechne damit, dass mehr als 20 Prozent der Betriebe Insolvenz anmelden müssten: „Die Reserven sind weg.“

Die vom Bund versprochene Entschädigung von 75 Prozent werde nicht reichen - die Fixkosten seien hoch. Er hoffe darauf, dass das Land Niedersachsen die Hilfsgelder erhöhe. Das vor der Tür stehende Wochenende sei mit dem Feiertag sehr besucherstark. „Wir nehmen jeden Gast, den wir kriegen können“, sagte von dem Bruch. Er hoffe, dass die angereisten Gäste ihre Kurzurlaube beenden können, auch wenn sie laut Buchung erst nach Montag abreisen.

Anzeige

„Als wenn einem das zweite Mal der Himmel auf den Kopf fällt“

Auch die Hotels und Gastronomen in Cuxhaven sind von der Entscheidung für Teil-Lockdown überrascht worden. „Den hatten wir noch nicht auf der Agenda“, sagt Kristian Kamp, Vorsitzender des Cuxhavener Branchenverbandes Dehoga am Donnerstag. Viele Kollegen seien entsetzt. „Das trifft extrem. Es ist, als wenn einem das zweite Mal der Himmel auf den Kopf fällt“, sagt Kamp mit Blick auf den ersten Lockdown im Frühjahr.

Seine Gäste hätten auf die Nachricht verständnisvoll reagiert, dass sie am Sonntag abreisen müssten. „Wir werden die Gäste am Sonntag verabschieden und sagen: Wir sehen uns hoffentlich im Dezember wieder“, sagt Kamp, der das Strandhotel Duhnen mit 190 Betten leitet. Cuxhaven sei inzwischen auch in der Nebensaison beliebt.

Lesen Sie auch: Intensivmediziner: Corona-Lage „absolut besorgniserregend“

Ein „gewisses Grundverständnis“ für die politische Entscheidung habe er. „Aber unsere Branche ist bereits extrem gebeutelt.“ Die Ursache für die hohen Corona-Infektionen liege erwiesenermaßen im privaten Bereich und nicht in der Hotellerie. „Das ist das, weshalb wir erzürnt sind.“ Er selbst habe rund 10.000 Euro in Hygienemaßnahmen investiert.

„Es sind noch Fragen offen“

Die Beschränkungen sorgen auf der Nordseeinsel Langeoog für Unsicherheit. „Es kommt nicht so unerwartet wie damals im März. Gleichwohl ist es das dritte Mal, dass etwas angekündigt wird, das noch in eine Form gegossen werden muss“, sagte Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos). „Es sind noch Fragen offen, wie zum Beispiel: Was ist mit den Gästen, die angereist sind? Müssen die wie beim letzten Mal abreisen oder nicht?“, erklärte Horn.

Von den derzeit rund 2000 Touristen auf Langeoog stelle sich der Großteil auf eine Abreise bis Montag ein, erklärte die Bürgermeisterin. „Es ist Gott sei Dank nicht in der Hochsaison, aber es ist für Vermieter und Gastronomie wieder ein Schlag.“ Und für die Inseln sieht Horn neben den wirtschaftlichen Einbußen auch die Gefahr eines Imageverlustes als Folge abgebrochener Reisen.

Nach dem Beschluss der 16 Landesregierungschefs und der Bundesregierung vom Mittwoch dürfen Hotels im November nur Geschäftsreisende beherbergen.

Von RND/lni